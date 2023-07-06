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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.07.2023 18:53
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İl


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapılan Başvurumuzun Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bedelsiz kar payı dağıtım oranının %1066'dan %1000'e revize edilmesi nedeniyle kar payı dağıtım tablosunun güncellenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 240.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.640.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014 42.000.000 125.392.648,000 298,55392 294.607.352,000 701,44607 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014 Nâma
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 198.000.000 591.136.770,000 298,55392 1.388.863.230,000 701,44607 B Grubu B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 240.000.000 716.529.418,000 298,55392 1.683.470.582,000 701,44607

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 135.097.156
Geçmiş Yıl Karları (TL) 581.432.262


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.04.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 05.07.2023
SPK Başvuru Tarihi 19.04.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 05.07.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 240.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesinin 716.529.418 TL'si iç kaynaklardan ve 1.683.470.582 TL'si kar payından karşılanmak suretiyle %1.000,00 oranında artış ile 2.400.000.000,00 TL artırılarak 2.640.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz, Kurul'un 05.07.2023 tarih ve 36/764 sayılı kararı ile onaylanmıştır
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi .pdf
EK: 2 tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166624


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Tam 10.395 10.658 64,00  
Yarım 5.205 5.353 32,00  
Çeyrek 2.611 2.677 16,00  
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Gümüş Gr. 19,01 19,04 -0,36  
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