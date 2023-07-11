***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 240.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.640.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014 42.000.000 125.392.648,000 298,55392 294.607.352,000 701,44607 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014 NâmaB Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 198.000.000 591.136.770,000 298,55392 1.388.863.230,000 701,44607 B Grubu B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 240.000.000 716.529.418,000 298,55392 1.683.470.582,000 701,44607Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 10.07.2023İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 135.097.156Geçmiş Yıl Karları (TL) 581.432.262Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.04.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 05.07.2023SPK Başvuru Tarihi 19.04.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 05.07.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 12.07.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 11.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 11.07.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 15.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 240.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesinin 716.529.418 TL'si iç kaynaklardan ve 1.683.470.582 TL'si kar payından karşılanmak suretiyle %1.000,00 oranında artış ile 2.400.000.000,00 TL artırılarak 2.640.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin değişiklik, Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11.07.2023 tarihinde tescil edilerek, 11.07.2023 tarih ve 10868 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 ihraç belgesi .pdfEK: 2 tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170540BIST