***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.04.2021 12:22
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sk. No: 1/11 Efeler/Aydın
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Söke OSB Mahallesi 4. Sokak No:1 Söke /Aydın
İnternet Adresi www.qua.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@qua.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Söke OSB Mahallesi 4. Sokak No:1 Söke /Aydın (Fabrika ve Genel Müdürlük) 0850 888 07 08 0850 466 06 60
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hayrettin Büyükizgi Kurumsal Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 02.03.2021 0850 888 07 08 yatirimciiliskileri@qua.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 200595
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin faaliyet konusu ana sözleşmenin 3. maddesinde belirtilmiş olup, yurt içinde ve yurt dışında seramik, vitrifiye, teknik granit ve karo hammaddeleri ile yapıştırıcıları üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak Şirketinihraççının ana faaliyet konularını oluşturmaktadır.
Şirketin Süresi Süresiz
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 21000000 TRY 21000000 TRY 17,50 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Hamiline 99000000 TRY 99000000 TRY 82,50 İmtiyazsız İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ ERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 24.08.2016 İcrada Görevli CEO Seramikq İç ve Dış Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Gezinomi Tur. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı Ceratıle Seramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkanı - Agave Seramik Turizm İç ve Dış Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Demireks Yapı Ürün. San. ve Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Gezinomi Seyahat Tur. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Quadrotech Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hizm. San. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Evim E-Ticaret A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Fly Express Turizm Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Hayal Elektrikli Araçlar San. ve Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Bien Faktoring A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür - Qua Trading A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Smart Sağlık Ürün. Laboratuvar ve İlaç San. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizm. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Materıall Madencilik San. ve Ticaret A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşlt. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Qbuıld Yapı ve Ürünleri A.Ş?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı Evet 75.83 A + B Bağımsız Üye Değil
YAVUZ ARICAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 08.01.2018 İcrada Görevli Genel Müdür- Üretim Müdürü Bağımsız Üye Değil
ÖZDEN ÖNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 08.01.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
BAYKAL DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 08.01.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
MURAT DEMİRCİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 01.03.2021 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
HASAN YAMIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 01.03.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi-Üye Riskin Erken Saptanması-Başkan
ÜMMÜHAN ASLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 01.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi-Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YAVUZ ARICAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ? Genel Müdür Mühendis Üretim Müdürü
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tasfiye Halinde Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Ticaret A.Ş. Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı 3500000 2625000 TRY 75,00 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926463
BIST