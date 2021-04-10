***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sk. No: 1/11 Efeler/AydınÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Söke OSB Mahallesi 4. Sokak No:1 Söke /Aydınİnternet Adresi www.qua.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@qua.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksSöke OSB Mahallesi 4. Sokak No:1 Söke /Aydın (Fabrika ve Genel Müdürlük) 0850 888 07 08 0850 466 06 60Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHayrettin Büyükizgi Kurumsal Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 02.03.2021 0850 888 07 08 yatirimciiliskileri@qua.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 200595Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin faaliyet konusu ana sözleşmenin 3. maddesinde belirtilmiş olup, yurt içinde ve yurt dışında seramik, vitrifiye, teknik granit ve karo hammaddeleri ile yapıştırıcıları üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak Şirketinihraççının ana faaliyet konularını oluşturmaktadır.Şirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 21000000 TRY 21000000 TRY 17,50 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Hamiline 99000000 TRY 99000000 TRY 82,50 İmtiyazsız İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ ERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 24.08.2016 İcrada Görevli CEO Seramikq İç ve Dış Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Gezinomi Tur. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı Ceratıle Seramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkanı - Agave Seramik Turizm İç ve Dış Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Demireks Yapı Ürün. San. ve Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Gezinomi Seyahat Tur. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Quadrotech Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hizm. San. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Evim E-Ticaret A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Fly Express Turizm Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Hayal Elektrikli Araçlar San. ve Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Bien Faktoring A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür - Qua Trading A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Smart Sağlık Ürün. Laboratuvar ve İlaç San. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizm. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Materıall Madencilik San. ve Ticaret A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşlt. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Qbuıld Yapı ve Ürünleri A.Ş?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı Evet 75.83 A + B Bağımsız Üye DeğilYAVUZ ARICAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 08.01.2018 İcrada Görevli Genel Müdür- Üretim Müdürü Bağımsız Üye DeğilÖZDEN ÖNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 08.01.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeBAYKAL DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 08.01.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilMURAT DEMİRCİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 01.03.2021 İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilHASAN YAMIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 01.03.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi-Üye Riskin Erken Saptanması-BaşkanÜMMÜHAN ASLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 01.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi-Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi-BaşkanYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerYAVUZ ARICAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ? Genel Müdür Mühendis Üretim MüdürüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTasfiye Halinde Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Ticaret A.Ş. Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı 3500000 2625000 TRY 75,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926463BIST