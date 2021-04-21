***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHayrettin Büyükizgi Kurumsal Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 02.03.2021 0850 888 07 08 yatirimciiliskileri@qua.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200595 - 916390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930295BIST