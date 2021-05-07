***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postayatirimciiliskileri@qua.com.trinfo@qua.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ ERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 24.08.2016 İcrada Görevli CEO Seramikq İç ve Dış Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Gezinomi Tur. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı Ceratıle Seramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkanı - Agave Seramik Turizm İç ve Dış Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Demireks Yapı Ürün. San. ve Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Gezinomi Seyahat Tur. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Quadrotech Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hizm. San. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Evim E-Ticaret A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Fly Express Turizm Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Hayal Elektrikli Araçlar San. ve Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Bien Faktoring A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür - Qua Trading A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Smart Sağlık Ürün. Laboratuvar ve İlaç San. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizm. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Materıall Madencilik San. ve Ticaret A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşlt. Tic. A.Ş.?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı - Qbuıld Yapı ve Ürünleri A.Ş?de Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı Evet 75.83 A + B Bağımsız Üye DeğilYAVUZ ARICAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 08.01.2018 İcrada Görevli Genel Müdür- Üretim Müdürü Bağımsız Üye DeğilÖZDEN ÖNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 08.01.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeBAYKAL DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 08.01.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilMURAT DEMİRCİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 01.03.2021 İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilHASAN YAMIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 01.03.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi-Üye Riskin Erken Saptanması-BaşkanÜMMÜHAN ASLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 01.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi-Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi-BaşkanBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTasfiye Halinde Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Ticaret A.Ş. Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı 3500000 2625000 TRY 75,00 Bağlı OrtaklıkQua Trading Ticaret A.Ş. Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı 250000 250000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935432BIST