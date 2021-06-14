***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ ERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 24.08.2016 İcrada Görevli CEO Seramikq İç ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Gezinomi Tur. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Ceratıle Seramik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) - Agave Seramik Turizm İç ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Demireks Yapı Ürün. San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Gezinomi Seyahat Tur. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quadrotech Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hizm. San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Evim E-Ticaret A.Ş.(Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Fly Express Turizm Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Hayal Elektrikli Araçlar San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Bien Faktoring A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür) - Qua Trading A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Sağlık Ürün. Laboratuvar ve İlaç San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizm. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Materıall Madencilik San. ve Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşlt. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Qbuıld Yapı ve Ürünleri A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Majorca Granit İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Q Yatırım Holding A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) Evet 75.85 A + B Bağımsız Üye Değil - -YAVUZ ARICAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 08.01.2018 İcrada Görevli Genel Müdür- Üretim Müdürü - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - -MURAT DEMİRCİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 01.03.2021 İcrada Görevli - - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeliğiHASAN BÜLENT ŞAMLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 10.06.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935276 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)ACLAN ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 10.06.2021 İcrada Görevli Değil - Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi), Global Exchange Döviz Ticaret Yetkili Müessese A.Ş. (Danışman) Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935276 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942185BIST