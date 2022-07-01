***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2022 17:06
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Finansman Bonosu 08.10.2021 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
Finansman Bonosu 28.06.2022 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
Finansman Bonosu 05.07.2022 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040740
BIST
17:082.446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 40,67
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
17:0816,7668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0684
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
17:0817,4220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1054
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3810
17:08968,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,19
|Açılış
|: 968,74
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler17:08
|ISSEN
|28,16
|60.267.575
|% 10,00
|
|KOZAL
|185,20
|1.236.588.964
|% 8,94
|
|OZKGY
|6,00
|46.629.133
|% 8,89
|
|OZKGY
|6,00
|46.629.133
|% 8,89
|
|KRGYO
|7,58
|61.986.593
|% 8,75
|
|RTALB
|6,96
|120.855.873
|% -6,70
|
|GLRYH
|3,19
|38.337.487
|% -6,45
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|KFEIN
|22,40
|23.646.354
|% -4,44
|
|OYAYO
|8,27
|2.742.821
|% -4,06
|
|THYAO
|49,00
|4.643.788.103
|% 4,70
|
|SISE
|21,30
|1.679.383.562
|% -0,93
|
|KOZAL
|185,20
|1.236.588.964
|% 8,94
|
|EREGL
|27,08
|1.087.926.189
|% -0,22
|
|TUPRS
|270,30
|912.094.846
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,74
|502.238.584
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,43
|571.501.274
|% 2,31
|
|ODAS
|2,91
|329.921.098
|% 0,69
|
|ISCTR
|4,55
|453.613.208
|% 3,88
|
|THYAO
|49,00
|4.643.788.103
|% 4,70
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7556
|16,7668
|% 0,41
|
|Euro
|17,3922
|17,4220
|% -0,60
|
|Sterlin
|20,0165
|20,1168
|% -1,24
|
|Frank
|17,3312
|17,4356
|% -0,45
|
|Riyal
|4,4529
|4,4753
|% 0,40
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,50
|
|Altın Gr.
|967
|968
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|6.468
|6.566
|-25,00
|
|Tam
|6.466
|6.557
|-33,00
|
|Yarım
|3.165
|3.206
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.603
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,76
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|-0,32
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,52
|