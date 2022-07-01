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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.07.2022 17:06
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Finansman Bonosu 08.10.2021 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
Finansman Bonosu 28.06.2022 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
Finansman Bonosu 05.07.2022 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040740


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISSEN 28,16 60.267.575 % 10,00  
KOZAL 185,20 1.236.588.964 % 8,94  
OZKGY 6,00 46.629.133 % 8,89  
OZKGY 6,00 46.629.133 % 8,89  
KRGYO 7,58 61.986.593 % 8,75  
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17:08 Alış Satış %  
Dolar 16,7556 16,7668 % 0,41  
Euro 17,3922 17,4220 % -0,60  
Sterlin 20,0165 20,1168 % -1,24  
Frank 17,3312 17,4356 % -0,45  
Riyal 4,4529 4,4753 % 0,40  
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17:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 -4,50  
Altın Gr. 967 968 -2,23  
Cumhuriyet 6.468 6.566 -25,00  
Tam 6.466 6.557 -33,00  
Yarım 3.165 3.206 -16,00  
Çeyrek 1.585 1.603 -8,00  
Gümüş.Ons 19,72 19,76 -0,53  
Gümüş Gr. 10,57 10,58 -0,32  
B. Petrol 111 111 1,52  
Seans Raporu 17:08
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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