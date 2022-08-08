***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.08.2022 09:08
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Finansman Bonosu 500000000 TRY Yurtiçi 29.07.2021 29.07.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu 2500000000 TRY Yurtiçi 04.08.2022 04.08.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052771
BIST
10:412.775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 24,16
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.779
En Düşük
2.759
10:4117,9651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0529
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
10:4118,3493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1080
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
10:411.026,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.026,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,32
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler10:41
|NETAS
|22,24
|33.974.184
|% 9,99
|
|SAFKR
|9,71
|16.489.345
|% 9,97
|
|OBASE
|15,36
|9.801.385
|% 9,95
|
|EDATA
|16,25
|20.103.066
|% 9,95
|
|AVTUR
|2,45
|2.389.311
|% 9,87
|
|ASUZU
|267,30
|10.286.239
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|143.064.248
|% -9,80
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|KZBGY
|41,00
|6.080.207
|% -7,57
|
|KRPLS
|6,92
|85.830.149
|% -6,99
|
|THYAO
|58,00
|1.232.473.646
|% -0,34
|
|EREGL
|28,30
|634.495.219
|% 2,61
|
|SASA
|51,65
|506.784.563
|% 3,71
|
|SISE
|23,68
|437.047.030
|% 1,20
|
|YKBNK
|5,19
|331.724.212
|% -0,95
|
|EKGYO
|3,47
|251.376.598
|% -0,86
|
|ZOREN
|2,44
|104.595.322
|% 4,27
|
|ALBRK
|1,63
|68.497.368
|% 2,52
|
|SNGYO
|4,05
|143.064.248
|% -9,80
|
|VAKBN
|4,30
|137.094.743
|% 0,23
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9551
|17,9651
|% 0,30
|
|Euro
|18,3371
|18,3493
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,6775
|21,7863
|% 0,56
|
|Frank
|18,6548
|18,7672
|% 0,58
|
|Riyal
|4,7663
|4,7902
|% 0,29
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|3,15
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|3,96
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.872
|6.947
|-43,00
|
|Yarım
|3.348
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.698
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,11
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,13
|
|B. Petrol
|95,58
|95,58
|0,66
|
Seans Raporu
10:41
daha fazla
-
10:56GSRAY
Yüzde 8.82 oranında artışla 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 344, 010 adet işlem
-
10:55SKBNK
Yüzde 6.79 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 962, 059 adet işlem
-
10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.81 ) 2, 980
-
10:54
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, SKBNK, GUSGR
-
10:54XU100
Endeks 2, 774 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 10, 032.00 milyon TL de