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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.09.2022 17:36
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Finansman Bonosu 08.10.2021 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
Finansman Bonosu 05.07.2022 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
Finansman Bonosu 01.08.2022 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
Finansman Bonosu 20.09.2022 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Finansman Bonosu 2500000000 TRY Yurtiçi 04.08.2022 04.08.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064993


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRPLS 7,37 191.462.154 % 10,00  
ULKER 21,78 149.475.421 % 10,00  
PCILT 17,76 49.901.617 % 9,97  
VESTL 35,76 1.213.707.327 % 9,96  
DESA 28,74 17.787.270 % 9,95  
daha fazla
17:53 Alış Satış %  
Dolar 18,4004 18,4157 % 0,53  
Euro 17,8989 17,9140 % -0,71  
Sterlin 20,0244 20,1248 % -2,54  
Frank 18,6974 18,8100 % 0,19  
Riyal 4,8785 4,9030 % 0,56  
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17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.643 1.644 -27,65  
Altın Gr. 973 973 -10,96  
Cumhuriyet 6.621 6.721 -15,00  
Tam 6.652 6.767 5,00  
Yarım 3.234 3.298 -3,00  
Çeyrek 1.622 1.650 0,00  
Gümüş.Ons 18,80 18,83 -0,82  
Gümüş Gr. 11,11 11,13 -0,45  
B. Petrol 85,88 85,88 -4,58  
Seans Raporu 17:53
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