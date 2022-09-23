***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2022 17:36
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Finansman Bonosu 08.10.2021 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
Finansman Bonosu 05.07.2022 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
Finansman Bonosu 01.08.2022 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
Finansman Bonosu 20.09.2022 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Finansman Bonosu 2500000000 TRY Yurtiçi 04.08.2022 04.08.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064993
BIST
17:533.280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -14,89
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
17:5318,4157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0971
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4163
En Düşük
18,3035
17:5317,9140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1273
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
17:53972,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -10,91
|Açılış
|: 972,98
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler17:53
|KRPLS
|7,37
|191.462.154
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.475.421
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.901.617
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.213.707.327
|% 9,96
|
|DESA
|28,74
|17.787.270
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,11
|42.579.289
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.351.862
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|9.360.579
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.408.556
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|67.961.728
|% -9,96
|
|THYAO
|70,70
|4.652.678.175
|% -0,84
|
|SASA
|61,55
|3.075.294.434
|% 6,03
|
|SAHOL
|27,10
|1.817.321.510
|% -0,59
|
|SISE
|27,10
|1.624.251.972
|% -1,53
|
|HEKTS
|50,35
|1.589.963.232
|% 9,36
|
|EKGYO
|3,97
|1.461.494.404
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,49
|1.134.997.043
|% 5,90
|
|VAKBN
|7,57
|1.553.339.064
|% -2,32
|
|HALKB
|7,60
|1.320.036.224
|% -2,56
|
|DOHOL
|5,27
|881.210.844
|% 0,38
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4004
|18,4157
|% 0,53
|
|Euro
|17,8989
|17,9140
|% -0,71
|
|Sterlin
|20,0244
|20,1248
|% -2,54
|
|Frank
|18,6974
|18,8100
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8785
|4,9030
|% 0,56
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|-27,65
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.652
|6.767
|5,00
|
|Yarım
|3.234
|3.298
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,45
|
|B. Petrol
|85,88
|85,88
|-4,58
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
-
17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem