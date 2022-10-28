***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.10.2022 12:59
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Finansman Bonosu 2500000000 TRY Yurtiçi 04.08.2022 04.08.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Kira Sertifikası 200000000 TRY Yurtiçi 27.10.2022 27.10.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075016
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,5339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0153
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
12:35987,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,98
|Açılış
|: 986,94
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
985,59
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6041
|18,6126
|% 0,07
|
|Euro
|18,5250
|18,5392
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,3999
|21,5072
|% -0,14
|
|Frank
|18,6367
|18,7490
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9392
|4,9639
|% 0,12
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-14,23
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-7,39
|
|Cumhuriyet
|6.593
|6.692
|-47,00
|
|Tam
|6.622
|6.677
|-59,00
|
|Yarım
|3.227
|3.265
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.632
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,23
|
|B. Petrol
|94,09
|94,09
|-0,95
|