***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTasfiye Halinde Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Ticaret A.Ş. Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı 3500000 2625000 TRY 75,00 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)Qua Trading Ticaret A.Ş. Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı 30000000 30000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)Demireks Seramik Ticaret A.Ş. Seramik, teknik granit ve yapı malzemeleri ihracat, ithalat ve dış ticareti 1000000 100000 TRY 10 İştirakTile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş. Seramik, teknik granit ve yapı malzemeleri ihracat, ithalat ve dış ticareti 1000000 100000 TRY 10 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139088BIST