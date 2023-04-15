***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.04.2023 14:14
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tasfiye Halinde Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Ticaret A.Ş. Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı 3500000 2625000 TRY 75,00 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)
Qua Trading Ticaret A.Ş. Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı 30000000 30000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)
Demireks Seramik Ticaret A.Ş. Seramik, teknik granit ve yapı malzemeleri ihracat, ithalat ve dış ticareti 1000000 100000 TRY 10 İştirak
Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş. Seramik, teknik granit ve yapı malzemeleri ihracat, ithalat ve dış ticareti 1000000 100000 TRY 10 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139088
BIST
18:055.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -42,67
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.093
18:0519,3546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0358
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
18:0521,2918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0620
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,2519
18:051.247,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -20,50
|Açılış
|: 1.248,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.240,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|22,00
|20.701.347
|% 10,00
|
|IMASM
|440,50
|121.447.670
|% 9,99
|
|BVSAN
|63,85
|388.365.525
|% 9,99
|
|SKTAS
|3,97
|31.768.782
|% 9,97
|
|CVKMD
|127,00
|3.102.356
|% 9,96
|
|ETILR
|14,31
|163.787.716
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|92.748.918
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|6.274.968
|% -9,94
|
|GEREL
|16,46
|42.711.187
|% -7,53
|
|DIRIT
|7,50
|1.213.065
|% -7,41
|
|THYAO
|134,40
|3.420.658.505
|% -1,97
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|GESAN
|85,90
|2.798.356.602
|% 1,78
|
|EREGL
|35,70
|1.944.588.515
|% -1,65
|
|KOZAA
|45,04
|1.690.005.488
|% 2,55
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|EKGYO
|6,87
|1.004.816.480
|% -1,86
|
|ISCTR
|12,12
|1.401.806.239
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,86
|94.762.494
|% -2,27
|
|YKBNK
|10,26
|1.111.845.974
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3415
|19,3546
|% 0,19
|
|Euro
|21,2748
|21,2918
|% -0,29
|
|Sterlin
|23,9676
|24,0878
|% -0,70
|
|Frank
|21,5710
|21,7009
|% -0,35
|
|Riyal
|5,1460
|5,1718
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.005
|-35,70
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|-20,00
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.757
|8.882
|91,00
|
|Yarım
|4.277
|4.346
|44,00
|
|Çeyrek
|2.138
|2.173
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|15,79
|15,82
|-0,25
|
|B. Petrol
|86,50
|86,50
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEREL
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 406, 177 adet işlem
-
17:58POLTK
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 2, 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 472 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 43, 998.00 milyon TL de
-
17:57CRFSA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 459 adet işlem
-
17:55CRFSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 896 adet işlem