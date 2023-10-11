***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2023 19:04
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
TRFQAGR22411 - Finansman Bonosu 06.10.2023 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
TRFQAGR12412 - Finansman Bonosu 20.09.2023 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
TRFQAGR2412 - Finansman Bonosu 13.10.2023 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204633
BIST
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18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -112,15
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.316
En Yüksek
8.519
18:0527,7184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6018
18:0529,3977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0332
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,2784
18:051.666,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.666,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.674,14
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
|
|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|ARENA
|29,40
|135.704.093
|% -9,71
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6879
|27,6939
|% -0,08
|
|Euro
|29,3427
|29,4017
|% -0,10
|
|Sterlin
|33,9650
|34,1354
|% 0,06
|
|Frank
|30,5433
|30,7273
|% 0,12
|
|Riyal
|7,3653
|7,4022
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|11,90
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|9,07
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.310
|11.429
|33,00
|
|Yarım
|5.673
|5.736
|21,00
|
|Çeyrek
|2.828
|2.868
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,00
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,59
|19,61
|0,15
|
|B. Petrol
|85,73
|85,73
|-1,92
|