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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.10.2023 19:04
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
TRFQAGR22411 - Finansman Bonosu 06.10.2023 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
TRFQAGR12412 - Finansman Bonosu 20.09.2023 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
TRFQAGR2412 - Finansman Bonosu 13.10.2023 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204633


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  8.443  
En Düşük
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8.519
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 117,70 91.762.491 % 10,00  
ISBTR 347.600,00 4.518.800 % 10,00  
BSOKE 9,02 236.989.156 % 10,00  
TKNSA 35,86 688.481.530 % 10,00  
ALMAD 10,13 320.668.664 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,6879 27,6939 % -0,08  
Euro 29,3427 29,4017 % -0,10  
Sterlin 33,9650 34,1354 % 0,06  
Frank 30,5433 30,7273 % 0,12  
Riyal 7,3653 7,4022 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.872 1.872 11,90  
Altın Gr. 1.667 1.667 9,07  
Cumhuriyet 11.591 11.766 86,00  
Tam 11.310 11.429 33,00  
Yarım 5.673 5.736 21,00  
Çeyrek 2.828 2.868 10,00  
Gümüş.Ons 21,98 22,00 0,16  
Gümüş Gr. 19,59 19,61 0,15  
B. Petrol 85,73 85,73 -1,92  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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