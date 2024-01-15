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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.01.2024 18:16
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
TRFQAGR22411 - Finansman Bonosu 06.10.2023 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
TRFQAGR22429 - Finansman Bonosu 23.11.2023 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
TRFQAGR2412 - Finansman Bonosu 13.10.2023 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Finansman Bonosu 600000000 TRY Yurtiçi 09.08.2023 09.08.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Kira Sertifikası 500000000 TRY Yurtiçi 31.08.2023 31.08.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yeşil Kira Sertifikası 200000000 TRY Yurtiçi 14.09.2023 14.09.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu 10000000000 TRY Yurtiçi 09.01.2024 09.01.2025 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240518


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGROT 16,94 301.151.145 % 10,00  
IMASM 13,64 228.221.381 % 10,00  
EKOS 58,90 1.653.150.532 % 9,99  
ESCOM 46,46 37.903.944 % 9,99  
VKING 31,30 54.954.561 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,0929 30,0992 % 0,00  
Euro 32,9808 32,9981 % 0,12  
Sterlin 38,2064 38,3980 % -0,10  
Frank 35,0628 35,2740 % -0,32  
Riyal 8,0011 8,0412 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,18 23,21 % 0,66  
Platin 913,89 916,66 % 0,66  
Paladyum 971,07 977,66 % 0,66  
Brent Pet. 77,66 77,66 % 0,66  
Altın Ons 2.053,49 2.053,81 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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