***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarTRFQAGR52418 - Finansman Bonosu 05.02.2024 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar ArasındaTRFQAGR22429 - Finansman Bonosu 23.11.2023 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar ArasındaTRFQAGR2412 - Finansman Bonosu 13.10.2023 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar ArasındaBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTasfiye Halinde Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Ticaret A.Ş. Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı 3500000 2625000 TRY 75,00 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)Qua Trading Ticaret A.Ş. Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı 30000000 30000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)Qua Home Collection Tekstil Mağazacılık San. ve Tic A.Ş. Ev tekstil ürünleri ve aksesuarları toptan ve perakende satışı 10000000 8000000 TRY 80,00 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245162BIST