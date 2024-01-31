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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.01.2024 18:41
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
TRFQAGR52418 - Finansman Bonosu 05.02.2024 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
TRFQAGR22429 - Finansman Bonosu 23.11.2023 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
TRFQAGR2412 - Finansman Bonosu 13.10.2023 Türkiye BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tasfiye Halinde Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Ticaret A.Ş. Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı 3500000 2625000 TRY 75,00 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)
Qua Trading Ticaret A.Ş. Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı 30000000 30000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)
Qua Home Collection Tekstil Mağazacılık San. ve Tic A.Ş. Ev tekstil ürünleri ve aksesuarları toptan ve perakende satışı 10000000 8000000 TRY 80,00 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245162


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OFSYM 63,25 315.409.486 % 10,00  
TATEN 43,78 763.351.604 % 10,00  
KRONT 17,82 80.467.209 % 10,00  
PRKAB 36,96 42.106.864 % 10,00  
OTTO 324,50 4.554.197 % 10,00  
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17:58 Alış Satış %  
Dolar 30,3393 30,3414 % -0,03  
Euro 32,9584 32,9706 % 0,10  
Sterlin 38,5166 38,7098 % 0,28  
Frank 35,2485 35,4609 % 0,50  
Riyal 8,0685 8,1090 % -0,00  
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17:58 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,28 23,30 % 0,66  
Platin 935,18 936,70 % 0,66  
Paladyum 993,36 998,20 % 0,66  
Brent Pet. 81,06 81,06 % 0,66  
Altın Ons 2.052,99 2.053,29 % 0,66  
Seans Raporu 17:58
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