***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ ERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.08.2016 İcrada Görevli CEO Akdeniz Ege Otelcilik Ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. (Ortak), Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Üyesi), Bien Dekorasyon Ve Yapı Ürünleri Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Demireks Seramik Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Üyesi), Designex Dış Cephe İnşaat. Mimarlık Proje Hizmetleri San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Üyesi), Evim E-Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Fly Express Turizm Tic. A.Ş. (Ortak), Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Üyesi), 3H Seyahat Acentası Ticaret A.Ş. (Ortak), Qtech Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Mako Dış Tic. A.Ş. (Ortak), Materıall Madencilik San. Ve Ticaret A.Ş. (Ortak), Q Yatırım Holding A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Qbuıld Yapı Ve Ürünleri A.Ş (Ortak), Qua Concept Seramik Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Quadrotech Makine Ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Quasal Yönetim Ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Seramikq İç Ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Allbatross Portfoy Yönetim Anonim Şirketi (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Smart Bioteknoloji Ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Ortak), Smart Sağlık Ürünleri Laboratuvar Ve İlaç Sanayi Ticaret A.Ş. (Ortak), Tiiffany Ceramica Granit Dış Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Trio Seramik Ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Utm İnternet Reklam Sağlık Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. (Ortak), Bien Finans Faktoring A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı), Evim Mağazacılık Ve Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş. (Ortak), Albatros Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Tulpar Özel Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Anonim Şirketi (Ortak), Qart Yapı Mimarlık Dekorasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Ortak), T Yapı Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı), Creastyle Expo Fuarcılık Hizmetleri Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı), Allbatross Sigorta A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bien Trading Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bien Banyo Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bahar Menkul Değerler Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) Evet 29.75 B Bağımsız Üye Değil - -YAVUZ ARICAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 08.01.2018 İcrada Görevli Genel Müdür- Üretim Müdürü Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - -TİJEN AKDOĞAN ÜNVER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 16.02.2022 İcrada Görevli Değil - Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002244 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıALTUĞ DAYIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 04.10.2023 İcrada Görevli Değil - Allbatross Portföy Yönetim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeNEZİH KIRIMLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 13.02.2024 İcrada Görevli Değil - Kibar Dış Ticaret A.Ş (Dış Ticaret Direktörü) Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249307 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan, Denetim Komitesi - ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerYAVUZ ARICAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Genel Müdür Mühendis Üretim Müdürü Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Tic. A.Ş. Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTasfiye Halinde Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Ticaret A.Ş. Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı 3500000 2625000 TRY 75,00 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)Qua Trading Ticaret A.Ş. Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı 30000000 30000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)Qua Home Collection Tekstil Mağazacılık San. ve Tic A.Ş. Ev tekstil ürünleri ve aksesuarları toptan ve perakende satışı 10000000 8000000 TRY 80,00 Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)