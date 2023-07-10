***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
10.07.2023 16:17
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Şirketimizin sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmaları ve performansını özetleyen Qua Granite 2021-2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan https://surdurulebilirlik.qua.com.tr'de yayımlanmış olup aynı zamanda işbu açıklamamızın ekinde de yer almaktadır.
Sürdürülebilirlikte küresel kabul gören performans değerlendirmeleri Borsa İstanbul adına dünyanın en büyük finansal piyasa verileri ve altyapısı sağlayıcılarından biri olan Refinitiv tarafından uluslararası sürdürülebilirlik kriterleri esas alınarak yapılmakta, sektörel olarak şirketin Çevre, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Performans notu belirlenmektedir. Qua Granite, Refinitiv'in dünya inşaat malzemeleri sektöründe yaptığı değerlendirmede ESG skoru ile 10.07.2023 tarihi itibarıyla 84/100 puan ile 182 şirket arasında 7. olmuştur.
BIST tarafından yaptırılan ESG değerlendirmemiz Refinitiv web sayfasında yayındadır. https://www.refinitiv.com/en/sustainable-finance/esg-scores?esg=Qua+Granite+Hayal+Yapi+ve+Urunleri+Sanayi+Ticaret+AS
Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169052
BIST
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18:056.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 83,32
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
18:0526,0781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0406
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
18:0528,6576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0842
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
18:051.611,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.611,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|60,50
|39.191.904
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.472.041.287
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|111.139.241
|% 10,00
|
|GESAN
|70,95
|1.843.617.945
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|472.211.557
|% 10,00
|
|IHAAS
|27,00
|340.490.876
|% -9,94
|
|YAPRK
|115,20
|73.025.088
|% -5,57
|
|RAYSG
|31,04
|81.114.987
|% -5,54
|
|SEKFK
|16,25
|413.291.332
|% -5,03
|
|ICUGS
|8,17
|21.658.554
|% -3,88
|
|THYAO
|214,60
|8.770.354.529
|% -0,28
|
|ASTOR
|81,25
|8.063.530.580
|% -0,49
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.392.583
|% -0,83
|
|ASELS
|61,60
|3.920.829.380
|% 4,32
|
|EREGL
|39,40
|3.623.480.757
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.392.583
|% -0,83
|
|ZOREN
|3,71
|1.309.525.334
|% 3,06
|
|PETKM
|16,58
|3.165.603.063
|% 4,08
|
|YKBNK
|12,99
|2.433.591.516
|% 0,23
|
|ADESE
|1,78
|307.871.228
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0652
|26,0712
|% 0,13
|
|Euro
|28,6211
|28,6634
|% 0,31
|
|Sterlin
|33,3280
|33,4952
|% 0,01
|
|Frank
|29,2401
|29,4162
|% 0,16
|
|Riyal
|6,9283
|6,9630
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-2,74
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.398
|10.618
|-48,00
|
|Yarım
|5.199
|5.334
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.608
|2.667
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,28
|19,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,64
|78,64
|0,17
|