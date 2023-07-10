***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmaları ve performansını özetleyen Qua Granite 2021-2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan https://surdurulebilirlik.qua.com.tr'de yayımlanmış olup aynı zamanda işbu açıklamamızın ekinde de yer almaktadır.Sürdürülebilirlikte küresel kabul gören performans değerlendirmeleri Borsa İstanbul adına dünyanın en büyük finansal piyasa verileri ve altyapısı sağlayıcılarından biri olan Refinitiv tarafından uluslararası sürdürülebilirlik kriterleri esas alınarak yapılmakta, sektörel olarak şirketin Çevre, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Performans notu belirlenmektedir. Qua Granite, Refinitiv'in dünya inşaat malzemeleri sektöründe yaptığı değerlendirmede ESG skoru ile 10.07.2023 tarihi itibarıyla 84/100 puan ile 182 şirket arasında 7. olmuştur.BIST tarafından yaptırılan ESG değerlendirmemiz Refinitiv web sayfasında yayındadır. https://www.refinitiv.com/en/sustainable-finance/esg-scores?esg=Qua+Granite+Hayal+Yapi+ve+Urunleri+Sanayi+Ticaret+ASKamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169052BIST