Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

10.07.2023 16:17
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimizin sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmaları ve performansını özetleyen Qua Granite 2021-2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan https://surdurulebilirlik.qua.com.tr'de yayımlanmış olup aynı zamanda işbu açıklamamızın ekinde de yer almaktadır. 
Sürdürülebilirlikte küresel kabul gören performans değerlendirmeleri Borsa İstanbul adına dünyanın en büyük finansal piyasa verileri ve altyapısı sağlayıcılarından biri olan Refinitiv tarafından uluslararası sürdürülebilirlik kriterleri esas alınarak yapılmakta, sektörel olarak şirketin Çevre, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Performans notu belirlenmektedir. Qua Granite, Refinitiv'in dünya inşaat malzemeleri sektöründe yaptığı değerlendirmede ESG skoru ile 10.07.2023 tarihi itibarıyla 84/100 puan ile 182 şirket arasında 7. olmuştur. 
BIST tarafından yaptırılan ESG değerlendirmemiz Refinitiv web sayfasında yayındadır. https://www.refinitiv.com/en/sustainable-finance/esg-scores?esg=Qua+Granite+Hayal+Yapi+ve+Urunleri+Sanayi+Ticaret+AS 
Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169052


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:056.270
Değişim :  1,35% |  83,32
Açılış :  6.264  
Önceki Kapanış :  6.187  
En Düşük
6.228 En Yüksek
6.290
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 60,50 39.191.904 % 10,00  
EUPWR 114,40 1.472.041.287 % 10,00  
YESIL 5,72 111.139.241 % 10,00  
GESAN 70,95 1.843.617.945 % 10,00  
BRYAT 1.553,70 472.211.557 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,0652 26,0712 % 0,13  
Euro 28,6211 28,6634 % 0,31  
Sterlin 33,3280 33,4952 % 0,01  
Frank 29,2401 29,4162 % 0,16  
Riyal 6,9283 6,9630 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.922 1.923 -2,74  
Altın Gr. 1.611 1.611 -1,09  
Cumhuriyet 10.777 10.940 -12,00  
Tam 10.398 10.618 -48,00  
Yarım 5.199 5.334 -23,00  
Çeyrek 2.608 2.667 -12,00  
Gümüş.Ons 23,02 23,04 -0,06  
Gümüş Gr. 19,28 19,31 -0,03  
B. Petrol 78,64 78,64 0,17  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru