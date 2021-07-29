***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
29.07.2021 10:05
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Dal-Tile Distribution, Inc.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
27/07/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yurtdışı satışlara ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Amerika Birleşik Devlerinin en büyük seramik karo üreticisi ve dağıtıcılarından biri olan Dal-Tile Distribution, Inc. ("Dal-Tile") firması ile Şirketimiz arasında 27 Temmuz 2021 tarihi itibariyle uzun süreli tedarik anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında ilk etapta ABD'ye yıllık 5.000.000 USD'lik teknik granit ihracatı yapılması planlanmaktadır. Sözleşme kapsamında şirketimizin ihracatı başlamış olup, kapasite artırıcı yatırımlarımızın tamamlanması ile birlikte 2021 yılının son çeyreğinden başlayarak 2022 yılı boyunca sevkiyatlarımız hızlanarak devam edecektir.
Şirketimizin, mevcut 2 hatta 11 milyon m² olan üretim kapasitesine toplam 22,5 milyon m² kapasiteli 3 yeni üretim hattı ekleyerek 33,5 milyon m²'ye yükseltilmesine dönük yatırımları devam etmekte olup, 2 hattın Eylül 2021'de, son hattın ise Ocak 2022'de devreye alınması planlanmaktadır. Yeni yatırımların faaliyete geçmesi ile birlikte, ABD'nin ana pazarlardan biri haline getirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, ABD'ye ürün satış ve pazarlaması için ekip kurulmuş ve 5.000 m² büyüklüğünde depo yatırımı tamamlanmıştır. Yeni kapasitenin faaliyete geçmesi ile birlikte ilk aşamada yıllık yaklaşık 2,0 milyon m²'lik satışın ABD'ye yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda ABD'de bulunan diğer büyük üretici ve dağıtıcılar ile görüşmelerimiz devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952480
BIST