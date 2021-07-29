***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıDal-Tile Distribution, Inc.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih27/07/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiYurtdışı satışlara ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.AçıklamalarAmerika Birleşik Devlerinin en büyük seramik karo üreticisi ve dağıtıcılarından biri olan Dal-Tile Distribution, Inc. ("Dal-Tile") firması ile Şirketimiz arasında 27 Temmuz 2021 tarihi itibariyle uzun süreli tedarik anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında ilk etapta ABD'ye yıllık 5.000.000 USD'lik teknik granit ihracatı yapılması planlanmaktadır. Sözleşme kapsamında şirketimizin ihracatı başlamış olup, kapasite artırıcı yatırımlarımızın tamamlanması ile birlikte 2021 yılının son çeyreğinden başlayarak 2022 yılı boyunca sevkiyatlarımız hızlanarak devam edecektir.Şirketimizin, mevcut 2 hatta 11 milyon m² olan üretim kapasitesine toplam 22,5 milyon m² kapasiteli 3 yeni üretim hattı ekleyerek 33,5 milyon m²'ye yükseltilmesine dönük yatırımları devam etmekte olup, 2 hattın Eylül 2021'de, son hattın ise Ocak 2022'de devreye alınması planlanmaktadır. Yeni yatırımların faaliyete geçmesi ile birlikte, ABD'nin ana pazarlardan biri haline getirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, ABD'ye ürün satış ve pazarlaması için ekip kurulmuş ve 5.000 m² büyüklüğünde depo yatırımı tamamlanmıştır. Yeni kapasitenin faaliyete geçmesi ile birlikte ilk aşamada yıllık yaklaşık 2,0 milyon m²'lik satışın ABD'ye yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda ABD'de bulunan diğer büyük üretici ve dağıtıcılar ile görüşmelerimiz devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952480BIST