***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
16.01.2023 22:14
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Mehmet Ceylan Yapı Malz. Nakliye Turizm Ve İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/01/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türkiye'deki en büyük dağıtıcımız olan Mehmet Ceylan Yapı Malz. Nakliye Turizm Ve İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. arasında 2023 yılını kapsayan 1.000.000.000 TL tutarında satış anlaşması imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102731
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,9091
En Düşük
18,7572
18:0520,3401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0108
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,6801
En Düşük
20,2982
18:051.157,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,99
|Açılış
|: 1.157,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|292,70
|1.581.976.398
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.493.441
|% 10,00
|
|HALKB
|11,88
|723.769.272
|% 10,00
|
|ATSYH
|118,80
|3.565.637
|% -5,56
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|KAREL
|18,00
|2.031.240
|% -3,74
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 7,20
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 1,64
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 8,10
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 5,90
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 5,65
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 4,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7827
|18,7908
|% 0,05
|
|Euro
|20,3230
|20,3401
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,8405
|22,9551
|% -0,30
|
|Frank
|20,2010
|20,3226
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9861
|5,0111
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.918
|-4,26
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.158
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.833
|7.901
|91,00
|
|Yarım
|3.817
|3.866
|44,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.933
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,36
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,67
|14,71
|0,05
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|-1,09
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 262.70 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 114 adet işlem
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17:58TLMAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 256 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 14 artarak (% 3.77 ) 4, 595
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAA, AKCNS, OTTO, SOKE, UMPAS, VKING, SMRTG, CMBTN, KERVN, TLMAN
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17:56
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