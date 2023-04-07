***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
07.04.2023 08:46
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
06/04/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimiz,
İstanbul'da Tahincioğlu tarafından geliştirilen Nidapark Bomonti gayrimenkul projesi kapsamında 06/04/2023 tarihinde, KDV dahil 4.586.506,60 TL tutarında satış sözleşmesi imzalamıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133259
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
0
En Düşük
0
17:5919,2611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2809
En Düşük
19,2141
17:5921,0832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0495
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,2786
En Düşük
20,9763
17:591.243,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.243,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MIPAZ
|8,39
|23.633.837
|% 6,81
|
|YEOTK
|64,05
|97.574.455
|% 0,00
|
|YYLGD
|28,28
|39.661.909
|% 0,00
|
|UFUK
|52,95
|1.515.618
|% 0,00
|
|YKSLN
|10,11
|10.841.717
|% 0,00
|
|VBTYZ
|39,70
|5.823.510
|% 0,00
|
|YYLGD
|28,28
|39.661.909
|% 0,00
|
|YKSLN
|10,11
|10.841.717
|% 0,00
|
|ZRGYO
|4,44
|5.377.721
|% 0,00
|
|YEOTK
|64,05
|97.574.455
|% 0,00
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 0,00
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 0,00
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% 0,00
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,00
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2509
|19,2596
|% 0,04
|
|Euro
|21,0195
|21,1017
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,9081
|24,0280
|% 0,18
|
|Frank
|21,2142
|21,3420
|% 0,12
|
|Riyal
|5,1166
|5,1422
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|0,92
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.478
|8.558
|-5,00
|
|Yarım
|4.140
|4.188
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.070
|2.094
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
-
17:57DERIM
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 418 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.28 ) 4, 410