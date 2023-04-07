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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

07.04.2023 08:46
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
06/04/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkı
Açıklamalar

   Şirketimiz,
İstanbul'da Tahincioğlu tarafından geliştirilen Nidapark Bomonti gayrimenkul projesi kapsamında 06/04/2023 tarihinde, KDV dahil 4.586.506,60 TL tutarında satış sözleşmesi imzalamıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla, 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133259


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Riyal 5,1166 5,1422 % 0,04  
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Cumhuriyet 8.444 8.572 -23,00  
Tam 8.478 8.558 -5,00  
Yarım 4.140 4.188 -2,00  
Çeyrek 2.070 2.094 -1,00  
Gümüş.Ons 24,94 25,01 0,01  
Gümüş Gr. 15,44 15,48 0,02  
B. Petrol 84,94 84,94 -0,05  
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