***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
25.04.2023 15:46
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Aşan Mühendislik Mek. Yapı İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/04/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimiz,
Aşan Mühendislik Mek. Yapı İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan Kahramanmaraş Afşin TOKİ Deprem Konutları kapsamında 501 adet konut, 18 adet dükkan ve 1 adet cami İnşaatı için 25/04/2023 tarihinde KDV dahil 3.612.674,80 TL tutarında satış sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140738
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
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|Önceki Kapanış
|: 5.023
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5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 20,4000
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|Önceki Kapanış
|: 20,4250
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19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0691
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
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21,4914
En Düşük
21,2958
18:051.242,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.242,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|16.154.503
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|IHAAS
|157,60
|35.499.482
|% 9,98
|
|ISDMR
|33,10
|508.671.264
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4206
|19,4268
|% 0,12
|
|Euro
|21,3056
|21,3275
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,0072
|24,1276
|% -0,61
|
|Frank
|21,6862
|21,8168
|% -0,40
|
|Riyal
|5,1626
|5,1885
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|1,25
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|1,02
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.045
|9.249
|57,00
|
|Yarım
|4.418
|4.515
|21,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.271
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|15,39
|15,41
|-0,30
|
|B. Petrol
|80,81
|80,81
|-1,73
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, PETKM
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, FENER, BRSAN