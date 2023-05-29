***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
29.05.2023 09:37
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
BEKA TEKNİK YAPI PLASTİK SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/05/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimiz,
BEKA TEKNİK YAPI PLASTİK SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından yapılan Hatay Gülderen TOKİ 2313 Konutları kapsamında 352 adet konut inşaatı için 26/05/2023 tarihinde KDV dahil 4.103.764, 288 TL tutarında satış sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154246
BIST
13:244.778
En Düşük
|Değişim
|: 4,32%
|| 197,68
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
13:2420,0760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1098
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
13:2421,6005
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,2235
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
13:241.255,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.255,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler13:24
|TMSN
|56,10
|56.851.652
|% 10,00
|
|KONYA
|2.865,50
|86.770.792
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|25.773.227
|% 10,00
|
|OYAKC
|40,72
|851.650.858
|% 9,99
|
|ISDMR
|31,94
|130.890.673
|% 9,99
|
|SAMAT
|17,11
|136.360.390
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|1.275.103
|% -9,97
|
|CMENT
|47,80
|28.621
|% -7,90
|
|RALYH
|60,45
|27.628.286
|% -1,87
|
|AEFES
|58,50
|274.586.368
|% -0,93
|
|THYAO
|147,70
|5.440.671.551
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,80
|2.275.690.711
|% 2,47
|
|EKGYO
|7,41
|1.838.786.527
|% 5,26
|
|EREGL
|33,80
|1.656.729.058
|% 5,76
|
|AKBNK
|14,94
|1.592.989.455
|% 2,96
|
|EKGYO
|7,41
|1.838.786.527
|% 5,26
|
|ISCTR
|10,80
|2.275.690.711
|% 2,47
|
|AKBNK
|14,94
|1.592.989.455
|% 2,96
|
|YKBNK
|9,42
|995.876.429
|% 2,84
|
|SKBNK
|2,28
|187.110.979
|% 3,64
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0702
|20,0760
|% 0,55
|
|Euro
|21,5437
|21,6005
|% 1,05
|
|Sterlin
|24,7056
|24,8295
|% 0,52
|
|Frank
|22,1176
|22,2508
|% 0,62
|
|Riyal
|5,3356
|5,3624
|% 0,51
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,34
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|6,00
|
|Cumhuriyet
|8.959
|9.093
|-224,00
|
|Tam
|8.904
|9.149
|-224,79
|
|Yarım
|4.379
|4.506
|-76,00
|
|Çeyrek
|2.196
|2.253
|-38,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|0,04
|
|B. Petrol
|76,67
|76,67
|-0,31
|