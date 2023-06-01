***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıİNALOĞLU İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih30/05/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya olumlu katkıAçıklamalarŞirketimiz,İNALOĞLU İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından yapılan Hatay Gülderen TOKİ 2313 Konutları kapsamında 639 adet konut inşaatı için 30/05/2023 tarihinde KDV dahil 7.838.386 TL tutarında satış sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155217BIST