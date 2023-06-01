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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

01.06.2023 10:09
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
İNALOĞLU İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
30/05/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkı
Açıklamalar

Şirketimiz,
İNALOĞLU İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından yapılan Hatay Gülderen TOKİ 2313 Konutları kapsamında 639 adet konut inşaatı için 30/05/2023 tarihinde KDV dahil 7.838.386 TL tutarında satış sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155217


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POLHO 9,49 72.859.446 % 9,97  
GLRYH 8,28 33.141.198 % 9,96  
YESIL 4,54 112.603.961 % 9,93  
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Frank 22,8089 22,9463 % 0,27  
Riyal 5,5291 5,5568 % 0,03  
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Altın Gr. 1.310 1.310 -2,30  
Cumhuriyet 9.087 9.224 0,00  
Tam 9.041 9.276 -4,86  
Yarım 4.435 4.535 -40,00  
Çeyrek 2.224 2.271 -24,00  
Gümüş.Ons 23,48 23,51 -0,02  
Gümüş Gr. 15,65 15,67 -0,06  
B. Petrol 72,65 72,65 0,05  
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