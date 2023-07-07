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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

07.07.2023 17:41
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
FÖY İnş. Taah. ve Tur. San. Tic. A.Ş. & CENT Yapı İnş. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
03/07/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkı
Açıklamalar

Şirketimiz,
FÖY İnş. Taah. ve Tur. San. Tic. A.Ş. & CENT Yapı İnş. San. Tic. A.Ş. iş ortaklığı tarafından yapılan İstanbul Üsküdar Çamlıca Kentsel Dönüşüm 1. Etap 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi için 03/07/2023 tarihinde KDV dahil 6.239.049,55 TL tutarında satış sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
      
Saygılarımla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167427


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HKTM 55,00 193.711.464 % 10,00  
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Cumhuriyet 10.772 10.935 14,00  
Tam 10.431 10.678 12,00  
Yarım 5.224 5.364 7,00  
Çeyrek 2.620 2.682 3,00  
Gümüş.Ons 23,06 23,09 0,36  
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