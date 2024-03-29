***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıBurakcan İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih29/03/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya olumlu katkıAçıklamalarŞirketimiz, Burakcan İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan Kocaeli İli İzmit ilçesi, Sekbanlı-Sepetçi Mahalleleri 3 Bölge 2 Etap 711 adet konut ve 12 adet dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi İşi ve Kocaeli İli İzmit ilçesi, Sekbanlı-Sepetçi Mahalleleri 3 Bölge 1 Etap 989 adet konut ve 8 adet dükkan ve 1'er adet cami ve ilköğretim okulu inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi İşi için 29/03/2024 tarihinde KDV dahil 19.878.617,28 TL tutarında satış sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264079BIST