***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
29.03.2024 09:17
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Burakcan İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
29/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimiz, Burakcan İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan Kocaeli İli İzmit ilçesi, Sekbanlı-Sepetçi Mahalleleri 3 Bölge 2 Etap 711 adet konut ve 12 adet dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi İşi ve Kocaeli İli İzmit ilçesi, Sekbanlı-Sepetçi Mahalleleri 3 Bölge 1 Etap 989 adet konut ve 8 adet dükkan ve 1'er adet cami ve ilköğretim okulu inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi İşi için 29/03/2024 tarihinde KDV dahil 19.878.617,28 TL tutarında satış sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264079
BIST