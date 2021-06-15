***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
15.06.2021 11:25
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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14.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10 Haziran 2021 tarihli ve 2021/30 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin Komite Görev ve Çalışma Esasları Çerçevesinde i. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Aclan Acar'ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Murat Demircioğlu'nun atanmalarına, ii. Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Hasan Bülent Şamlı'nın ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Aclan Acar'ın atanmalarına, iii. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Hasan Bülent Şamlı'nın ve Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü Sn. Hayrettin Büyükizgi'nin atanmalarına, Oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942326
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BIST En Aktif Hisseler11:35
|MRSHL
|277,20
|2.581.705
|% 10,00
|
|EMNIS
|23,64
|444.385
|% 9,95
|
|TUREX
|10,18
|53.361.183
|% 9,58
|
|HUBVC
|13,66
|18.012.766
|% 8,41
|
|EUKYO
|6,96
|3.214.314
|% 8,24
|
|TKURU
|127,80
|1.301.680
|% -10,00
|
|MERIT
|20,34
|513.158
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|2.602.421
|% -9,82
|
|OYYAT
|23,40
|75.282.467
|% -5,57
|
|ISBIR
|6.000,00
|144.000
|% -4,67
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|EKGYO
|2,24
|514.315.170
|% 2,75
|
|THYAO
|14,69
|303.859.037
|% 0,48
|
|GARAN
|8,38
|214.322.407
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,69
|200.619.508
|% 0,65
|
|KOZAL
|124,10
|196.141.195
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,24
|514.315.170
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,24
|149.993.327
|% -0,44
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|GSRAY
|3,89
|176.003.071
|% -1,77
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|IHLGM
|1,23
|42.793.827
|% 1,65
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|KRDMD
|7,69
|200.619.508
|% 0,65
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|11:35
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5696
|8,5723
|% 1,22
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|Euro
|10,3988
|10,4069
|% 1,36
|
|Sterlin
|12,0164
|12,0767
|% 0,89
|
|Frank
|9,4875
|9,5447
|% 1,18
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|Riyal
|2,2714
|2,2828
|% 0,88
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|11:35
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-2,71
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|Altın Gr.
|512
|512
|3,75
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|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
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|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
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|Gümüş.Ons
|27,65
|27,67
|-0,19
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|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|0,00
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|B. Petrol
|73,15
|73,15
|0,29
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Seans Raporu
11:35
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11:47BURVA
Yüzde 5.96 oranında artışla 25.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 701 adet işlem
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11:46HUBVC
Yüzde 8.10 oranında artışla 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 382 adet işlem
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11:45VAKKO
Yüzde 7.35 oranında artışla 14.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 246, 549 adet işlem
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11:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 66 artarak (% 0.11 ) 1, 563
-
11:44XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 3, 900.00 milyon TL de