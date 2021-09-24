***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarQua Granite Hayal Yapı Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 20.09.2021 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine istinaden SPK tarafından açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının gözetilmesi, gerekli politikaların oluşturulması, Yönetim Kurulunun onayına sunulması, onaylanan politikaların gözetilmesi, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca hazırlanmış bulunan, 01 Mart 2021 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları'nın ekli şekilde revize edilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965105BIST