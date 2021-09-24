***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.09.2021 11:41
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 20.09.2021 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine istinaden SPK tarafından açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının gözetilmesi, gerekli politikaların oluşturulması, Yönetim Kurulunun onayına sunulması, onaylanan politikaların gözetilmesi, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca hazırlanmış bulunan, 01 Mart 2021 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları'nın ekli şekilde revize edilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965105
BIST
13:001.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -12,95
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
13:008,8349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0730
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
13:0010,4082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0991
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
13:00498,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 7,50
|Açılış
|: 498,40
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler13:00
|YEOTK
|73,20
|160.072.091
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|6.760.303
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|20.422.091
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|6.871.137
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|716.758
|% 8,89
|
|BASCM
|9,00
|133.433
|% -10,00
|
|KTSKR
|54,10
|9.973.851
|% -9,23
|
|AGYO
|2,99
|26.101.822
|% -8,84
|
|ISBIR
|57,00
|1.418.072
|% -7,62
|
|AKYHO
|2,33
|34.392.085
|% -6,43
|
|GARAN
|8,98
|927.409.133
|% -2,18
|
|KIMMR
|4,07
|665.301.803
|% -3,78
|
|THYAO
|13,42
|530.812.165
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,32
|302.858.094
|% -2,93
|
|AKBNK
|5,17
|298.299.815
|% -2,45
|
|KIMMR
|4,07
|665.301.803
|% -3,78
|
|YKBNK
|2,32
|302.858.094
|% -2,93
|
|EKGYO
|1,80
|211.954.291
|% -1,10
|
|GARAN
|8,98
|927.409.133
|% -2,18
|
|AKBNK
|5,17
|298.299.815
|% -2,45
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8333
|8,8349
|% 0,83
|
|Euro
|10,3451
|10,4082
|% 0,96
|
|Sterlin
|12,0725
|12,1330
|% 0,73
|
|Frank
|9,5367
|9,5941
|% 1,04
|
|Riyal
|2,3486
|2,3604
|% 0,84
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|11,16
|
|Altın Gr.
|498
|498
|6,92
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|36,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,47
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,12
|
|Çeyrek
|794
|813
|9,07
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,09
|
|B. Petrol
|77,47
|77,47
|0,24
|