***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
07.10.2021 12:37
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), 4.5. "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi gereğince, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri Çalışma Esasları ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967885
BIST
16:461.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 23,58
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
16:468,8838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0135
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:4610,2890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0165
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:46501,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,82
|Açılış
|: 501,00
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler16:46
|YUNSA
|17,60
|26.940.247
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.080.031
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.790.571
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.123.177
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.717.608
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|12.780.300
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|402.883.354
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.031.390
|% -9,57
|
|PETKM
|6,21
|1.914.233.553
|% 1,80
|
|GARAN
|9,34
|1.162.462.704
|% 1,30
|
|THYAO
|14,07
|763.392.041
|% 2,63
|
|EREGL
|16,85
|714.450.883
|% 4,33
|
|ASELS
|15,47
|669.491.961
|% 4,32
|
|PETKM
|6,21
|1.914.233.553
|% 1,80
|
|GARAN
|9,34
|1.162.462.704
|% 1,30
|
|ODAS
|1,45
|162.276.616
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|177.688.185
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,36
|455.059.037
|% 4,09
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8807
|8,8838
|% 0,15
|
|Euro
|10,2838
|10,2890
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0257
|12,0860
|% 0,08
|
|Frank
|9,5331
|9,5905
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3574
|2,3692
|% -0,06
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-7,07
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.330
|-51,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-10,56
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-5,10
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,62
|80,62
|-0,46
|
Seans Raporu
16:46
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