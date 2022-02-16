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***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

16.02.2022 21:29
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Şirketimiz 16.02.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararınca,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tijen Akdoğan Ünver'in, Sn. Hasan Bülent Şamlı'nın görevden ayrılması nedeniyle boşalan komite görevlerini devralarak Denetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak seçilmesine
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002252


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