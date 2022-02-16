***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 16.02.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararınca,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tijen Akdoğan Ünver'in, Sn. Hasan Bülent Şamlı'nın görevden ayrılması nedeniyle boşalan komite görevlerini devralarak Denetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak seçilmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002252BIST