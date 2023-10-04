***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn. Murat Demircioğlu'nun istifası sebebiyle, Yönetim Kurulumuz tarafından Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Altuğ Dayıoğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199678BIST