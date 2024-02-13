***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.02.2024 18:47
***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Aclan Acar'ın istifası sebebiyle, Yönetim Kurulumuz tarafından Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına ve Denetim Komitesi üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Nezih Kırımlı'nın atanmasına,
Kurumsal Yönetim Kurulu üyeliğine İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Altuğ Dayıoğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249310
BIST
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17:598.994
En Düşük
|Değişim
|: -1,97%
|| -180,58
|Açılış
|: 9.217
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|Önceki Kapanış
|: 9.175
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8.994
En Yüksek
9.217
17:5930,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0169
|Açılış
|: 30,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
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30,7410
En Düşük
30,6353
17:5932,9645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,1541
|Açılış
|: 33,0200
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|Önceki Kapanış
|: 33,1000
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33,2144
En Düşük
32,8876
17:591.970,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -24,07
|Açılış
|: 1.970,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
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2.008,12
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CELHA
|31,44
|47.271.901
|% 262,21
|
|BFREN
|13.200,00
|659.499.548
|% 10,00
|
|PKART
|72,60
|12.787.572
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,52
|64.040.329
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|146.451.418
|% 9,99
|
|BINHO
|603,00
|3.283.596.243
|% -10,00
|
|GLBMD
|41,60
|225.302.075
|% -10,00
|
|KLNMA
|34,68
|8.333.330
|% -9,97
|
|SURGY
|52,65
|404.500.970
|% -9,77
|
|SAMAT
|54,55
|185.012.874
|% -8,86
|
|THYAO
|281,25
|10.579.534.699
|% -3,10
|
|EREGL
|46,12
|9.697.365.627
|% -0,60
|
|SASA
|40,32
|7.647.340.901
|% 1,00
|
|ISCTR
|27,16
|7.624.486.292
|% -0,66
|
|TUPRS
|160,60
|6.067.989.619
|% -1,35
|
|ZOREN
|5,42
|3.828.998.582
|% 6,48
|
|EKGYO
|10,71
|5.049.080.021
|% 2,19
|
|ISCTR
|27,16
|7.624.486.292
|% -0,66
|
|YKBNK
|23,14
|5.512.168.242
|% -0,26
|
|KLGYO
|5,35
|1.150.829.743
|% 9,86
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7256
|30,7288
|% 0,05
|
|Euro
|32,9372
|32,9612
|% -0,48
|
|Sterlin
|38,6034
|38,7969
|% -0,17
|
|Frank
|34,4891
|34,6969
|% -1,27
|
|Riyal
|8,1732
|8,2142
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,10
|22,12
|% 0,66
|
|Platin
|870,75
|872,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|860,31
|864,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,97
|82,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,39
|1.993,69
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:59LIDER
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 62.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 032, 626 adet işlem
-
17:58ZEDUR
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 88.55 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 934 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 71 kaybederek (% -1.21 ) 9, 601
-
17:57XU100
Endeks 9, 049 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 37 altında . İşlem hacmi 138, 913.00 milyon TL de
-
17:57BVSAN
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 113.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 503, 783 adet işlem