***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Aclan Acar'ın istifası sebebiyle, Yönetim Kurulumuz tarafından Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına ve Denetim Komitesi üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Nezih Kırımlı'nın atanmasına,Kurumsal Yönetim Kurulu üyeliğine İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Altuğ Dayıoğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249310BIST