***QYHOL* *QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.01.2024 09:10
***QYHOL******QUAGR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler QUAGR, QYHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Ercan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231052
BIST
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10:467.597
En Düşük
|Değişim
|: 1,70%
|| 127,06
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.598
10:4629,7071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1937
|Açılış
|: 29,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5700
|
29,7071
En Düşük
29,4693
10:4632,7736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0761
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
32,8103
En Düşük
32,5590
10:461.981,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,83
|Açılış
|: 1.981,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.982,33
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler10:46
|KUYAS
|58,90
|38.000.881
|% 9,99
|
|FLAP
|12,01
|45.597.776
|% 9,98
|
|VKING
|26,94
|2.046.105
|% 9,96
|
|AVGYO
|9,43
|7.732.999
|% 9,78
|
|FORMT
|2,61
|10.453.577
|% 9,66
|
|BAYRK
|15,12
|17.389.846
|% -10,00
|
|SUWEN
|23,12
|45.496.146
|% -9,97
|
|DIRIT
|10,26
|136.212
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,40
|10.613.010
|% -6,78
|
|NTGAZ
|21,54
|48.325.879
|% -6,75
|
|GUBRF
|164,50
|2.890.450.465
|% 6,96
|
|THYAO
|236,10
|1.722.705.461
|% 3,28
|
|YKBNK
|19,92
|819.649.559
|% 1,94
|
|AKBNK
|37,24
|708.437.798
|% 1,97
|
|EREGL
|41,78
|678.395.349
|% 1,90
|
|SKBNK
|4,33
|343.415.808
|% 0,70
|
|YKBNK
|19,92
|819.649.559
|% 1,94
|
|EKGYO
|7,04
|286.359.870
|% 2,33
|
|ISCTR
|23,82
|529.501.295
|% 1,97
|
|AKBNK
|37,24
|708.437.798
|% 1,97
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7024
|29,7071
|% 0,66
|
|Euro
|32,7591
|32,7736
|% 0,23
|
|Sterlin
|37,7118
|37,9009
|% 0,75
|
|Frank
|34,9895
|35,2003
|% 0,06
|
|Riyal
|7,8952
|7,9348
|% 0,61
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,02
|24,06
|% 0,66
|
|Platin
|989,04
|990,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.098,98
|1.103,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,33
|78,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,21
|2.074,50
|% 0,66
|