***RALYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.08.2020 09:10
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E % 200 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 4,89 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871187
BIST
10:271.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,26
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.097
En Düşük
1.086
10:277,3998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4161
En Düşük
7,3684
10:278,7491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7855
En Düşük
8,7115
10:27456,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,39
|Açılış
|: 456,05
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
455,18
BIST En Aktif Hisseler10:25
|INTEM
|15,73
|3.131.067
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|4.647.851
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|9.043.378
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|284.202
|% 9,95
|
|CRDFA
|7,58
|7.413.290
|% 9,86
|
|FADE
|5,00
|930.975
|% -6,54
|
|BURCE
|20,00
|261.720
|% -5,93
|
|DGGYO
|12,77
|12.900.411
|% -5,69
|
|EGCYO
|0,91
|47.850
|% -5,21
|
|POLTK
|161,60
|4.202
|% -4,94
|
|SASA
|15,61
|232.114.298
|% -3,04
|
|PETKM
|4,13
|144.877.415
|% 0,49
|
|GUSGR
|6,38
|130.700.284
|% 2,41
|
|SISE
|6,05
|112.898.247
|% 1,17
|
|GARAN
|6,80
|101.287.869
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,89
|95.047.752
|% 0,53
|
|PETKM
|4,13
|144.877.415
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,06
|70.166.236
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,38
|130.700.284
|% 2,41
|
|SISE
|6,05
|112.898.247
|% 1,17
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3966
|7,3987
|% 0,12
|
|Euro
|8,7435
|8,7473
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,6938
|9,7425
|% -0,02
|
|Frank
|8,0933
|8,1421
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9667
|1,9766
|% 0,05
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-10,59
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,41
|46,41
|0,12
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:40TKNSA
Yüzde 6.88 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 939, 543 adet işlem
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10:39TKNSA
Yüzde 6.16 oranında artışla 5.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 549, 437 adet işlem
-
10:38IPEKE
Yüzde 4.08 oranında artışla 11.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 546, 597 adet işlem
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10:37XU100
Endeks 1, 093 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 1, 886.00 milyon TL de
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10:37MMCAS
Yüzde 9.76 oranında artışla 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 554 adet işlem