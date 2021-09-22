***RALYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
22.09.2021 18:24
***RALYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 23/09/2021 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
SELİN AKAR
43857357
Tedbirin uygulanacağı son tarih 22/03/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964894
BIST
18:051.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 21,85
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.385
18:058,6584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0312
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6678
En Düşük
8,6023
18:0510,1496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0324
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
18:05491,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,16
|Açılış
|: 491,09
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
496,39
En Düşük
490,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KIMMR
|3,85
|1.021.621
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|19.104.569
|% 10,00
|
|BERA
|10,47
|170.596.119
|% 9,98
|
|UNLU
|6,39
|130.441.516
|% 9,98
|
|FRIGO
|19,86
|29.252.291
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.742.510
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,24
|72.506.826
|% -9,31
|
|BJKAS
|6,28
|203.399.326
|% -7,24
|
|EUKYO
|5,84
|2.111.426
|% -6,86
|
|ADESE
|1,15
|11.048.056
|% -5,74
|
|GARAN
|9,48
|1.296.027.753
|% 3,27
|
|THYAO
|13,19
|1.227.154.699
|% 1,07
|
|EREGL
|16,90
|862.670.100
|% 5,23
|
|KRDMD
|6,49
|763.286.956
|% 2,85
|
|TRILC
|12,95
|663.132.131
|% -3,65
|
|YKBNK
|2,44
|405.479.187
|% 2,52
|
|GARAN
|9,48
|1.296.027.753
|% 3,27
|
|KRDMD
|6,49
|763.286.956
|% 2,85
|
|THYAO
|13,19
|1.227.154.699
|% 1,07
|
|PETKM
|6,27
|495.192.961
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6464
|8,6584
|% 0,36
|
|Euro
|10,1170
|10,1496
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,7568
|11,8158
|% 0,05
|
|Frank
|9,3087
|9,3648
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3019
|2,3135
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-9,58
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,06
|
|B. Petrol
|75,97
|75,97
|1,61
|