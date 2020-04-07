***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2020 10:13
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835636
BIST
10:1093.677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 1.606,35
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
93.726
En Düşük
93.174
10:106,7139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0670
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
10:107,3028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0158
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3397
En Düşük
7,2810
10:10359,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,48
|Açılış
|: 359,52
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
358,49
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|22.474.607
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|TACTR
|2,87
|47.002
|% 9,96
|
|AYCES
|16,58
|263.734
|% 9,95
|
|TSPOR
|3,44
|14.376.137
|% 9,90
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|TMPOL
|4,72
|264.241
|% -3,48
|
|MTRYO
|2,47
|3.100.383
|% -3,14
|
|GARAN
|7,92
|99.879.544
|% 2,06
|
|THYAO
|9,38
|65.372.016
|% 2,29
|
|ASELS
|24,06
|65.122.025
|% 1,52
|
|PGSUS
|39,24
|58.331.823
|% 7,15
|
|SASA
|9,86
|57.301.753
|% 6,48
|
|YKBNK
|1,91
|42.707.086
|% 2,14
|
|KARSN
|1,39
|21.281.409
|% 2,21
|
|ODAS
|1,47
|20.573.607
|% 2,08
|
|GARAN
|7,92
|99.879.544
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,20
|14.274.058
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2544
|8,2958
|% -0,10
|
|Frank
|6,8728
|6,9142
|% -0,33
|
|Riyal
|1,7821
|1,7911
|% -0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.655
|-7,86
|
|Altın Gr.
|359
|360
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,33
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,06
|
|B. Petrol
|34,08
|34,08
|1,03
|