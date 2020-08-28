***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.08.2020 10:03
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871525
BIST
10:011.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.111
10:017,3504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0067
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3783
En Düşük
7,3321
10:018,7417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0406
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7472
En Düşük
8,6699
10:01459,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,74
|Açılış
|: 459,62
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
460,12
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ETILR
|4,12
|2.423.098
|% 130,53
|
|BLCYT
|7,36
|1.811.188
|% 51,23
|
|CCOLA
|43,30
|14.105.876
|% 0,00
|
|KERVN
|0,40
|196.578
|% 0,00
|
|AFYON
|3,92
|197.535.948
|% 0,00
|
|AFYON
|3,92
|197.535.948
|% 0,00
|
|ANELE
|5,56
|10.408.815
|% 0,00
|
|ASELS
|16,93
|318.704.935
|% 0,00
|
|BRYAT
|86,75
|4.239.809
|% 0,00
|
|CCOLA
|43,30
|14.105.876
|% 0,00
|
|GARAN
|6,99
|1.151.920.502
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,59
|1.145.961.242
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 0,00
|
|SISE
|6,22
|701.344.461
|% 0,00
|
|FENER
|24,40
|661.973.478
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|473.335.767
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,69
|597.655.698
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,45
|293.160.042
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|408.552.961
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3434
|7,3510
|% -0,08
|
|Euro
|8,7313
|8,7398
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,7069
|9,7556
|% 0,37
|
|Frank
|8,0723
|8,1209
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9521
|1,9618
|% -0,08
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|15,54
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,13
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,36
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|45,66
|45,66
|0,06
|