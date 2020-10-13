***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 10:39
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881061
BIST
11:341.177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,91
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
11:347,9086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0198
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
11:349,3330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
11:34488,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,21
|Açılış
|: 488,81
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,87
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler11:34
|KLGYO
|14,08
|40.531.371
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.905.946
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|292.208
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|2.865.980
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|5.839.667
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|855.602
|% -9,99
|
|ODAS
|3,60
|594.443.257
|% 3,15
|
|SASA
|17,42
|295.800.560
|% 2,59
|
|GARAN
|7,11
|279.400.553
|% -0,42
|
|TUKAS
|12,87
|278.350.014
|% 7,79
|
|KERVT
|8,24
|241.336.117
|% 7,01
|
|ODAS
|3,60
|594.443.257
|% 3,15
|
|SKBNK
|1,74
|186.533.967
|% 1,16
|
|ISGYO
|2,15
|152.487.436
|% 2,87
|
|EKGYO
|1,84
|118.702.832
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,58
|226.297.907
|% 0,00
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9047
|7,9086
|% 0,25
|
|Euro
|9,3286
|9,3330
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,2761
|10,3276
|% 0,03
|
|Frank
|8,6516
|8,7038
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1010
|2,1115
|% 0,24
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-1,45
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|0,27
|
Seans Raporu
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