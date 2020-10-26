***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 10:12
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883634
BIST
13:501.175
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -15,37
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.165
13:508,0602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0931
|Açılış
|: 8,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0669
En Düşük
7,9313
13:509,5365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0873
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5491
En Düşük
9,4241
13:50493,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 6,22
|Açılış
|: 493,42
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
493,72
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler13:50
|RTALB
|49,52
|255.727.932
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|164.907.111
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|5.487.597
|% 9,98
|
|EUYO
|6,61
|2.130.978
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|423.258
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.130.839
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|577.149
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|784.178
|% -10,00
|
|CASA
|32,62
|301.687
|% -9,99
|
|TSKB
|1,87
|1.337.858.078
|% 2,75
|
|GARAN
|6,92
|531.075.718
|% -2,12
|
|FENER
|38,98
|522.093.459
|% 2,69
|
|SISE
|6,63
|457.755.106
|% -2,64
|
|KRDMD
|3,48
|422.474.211
|% 0,00
|
|TSKB
|1,87
|1.337.858.078
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,88
|376.556.561
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,76
|264.773.587
|% -3,30
|
|KRDMD
|3,48
|422.474.211
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,25
|144.878.670
|% -2,34
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0577
|8,0602
|% 1,17
|
|Euro
|9,5299
|9,5365
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,5012
|10,5539
|% 1,34
|
|Frank
|8,8557
|8,9090
|% 0,91
|
|Riyal
|2,1430
|2,1537
|% 1,18
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|2,49
|
|Altın Gr.
|493
|493
|5,78
|
|Cumhuriyet
|3.259
|3.308
|51,00
|
|Tam
|3.244
|3.325
|35,00
|
|Yarım
|1.568
|1.608
|16,93
|
|Çeyrek
|787
|804
|8,46
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,41
|41,41
|-0,66
|