***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2020 10:23
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RALYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888601
BIST
13:101.302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 10,86
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.298
13:107,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0480
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7364
En Düşük
7,6062
13:109,1557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0683
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1654
En Düşük
9,0167
13:10469,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,27
|Açılış
|: 469,61
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,25
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler13:10
|KARTN
|2.359,50
|36.269.300
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|514.454
|% 10,00
|
|KLMSN
|15,85
|16.660.157
|% 9,99
|
|MARKA
|8,15
|3.880.834
|% 9,99
|
|GEREL
|7,07
|102.802.229
|% 9,95
|
|UZERB
|29,20
|276.991
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|745.550
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|356.907
|% -9,96
|
|EUYO
|6,99
|768.138
|% -9,92
|
|OZRDN
|8,91
|2.517.610
|% -9,91
|
|GARAN
|9,04
|1.644.544.920
|% 2,03
|
|KRDMD
|4,40
|952.779.264
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,91
|593.473.218
|% 0,34
|
|SISE
|6,85
|489.774.339
|% 0,59
|
|AKBNK
|6,37
|487.005.937
|% 0,95
|
|KRDMD
|4,40
|952.779.264
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,91
|593.473.218
|% 0,34
|
|GARAN
|9,04
|1.644.544.920
|% 2,03
|
|USAK
|2,58
|346.157.430
|% 5,31
|
|EKGYO
|1,90
|225.253.173
|% 0,00
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7223
|7,7284
|% 0,62
|
|Euro
|9,1468
|9,1557
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,1355
|10,1864
|% 0,32
|
|Frank
|8,4288
|8,4796
|% 0,60
|
|Riyal
|2,0511
|2,0614
|% 0,46
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|4,60
|
|Altın Gr.
|471
|471
|4,87
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|4,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|17,08
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|8,27
|
|Çeyrek
|755
|772
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,88
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,11
|
|B. Petrol
|43,58
|43,58
|0,80
|