***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:02
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929821
BIST
12:561.345
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -20,05
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:568,1877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0805
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
12:569,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0874
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
12:56469,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,48
|Açılış
|: 469,30
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,51
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:56
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.577.444
|% 9,52
|
|FENER
|34,96
|76.354.044
|% 9,25
|
|JANTS
|769,80
|51.552.310
|% 8,50
|
|MTRKS
|43,18
|128.043.704
|% 8,27
|
|BJKAS
|9,00
|9.781.119
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|86.446.955
|% -9,90
|
|YAYLA
|2,86
|10.155.525
|% -9,78
|
|BNTAS
|5,02
|40.724.027
|% -9,39
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|PETKM
|6,42
|692.550.725
|% -2,28
|
|GARAN
|6,97
|509.960.186
|% -1,69
|
|EREGL
|18,14
|490.918.884
|% -0,49
|
|KRDMD
|7,17
|341.864.998
|% -0,42
|
|THYAO
|11,08
|252.973.941
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,07
|227.186.920
|% -2,36
|
|PETKM
|6,42
|692.550.725
|% -2,28
|
|ODAS
|2,50
|191.230.090
|% -8,09
|
|GARAN
|6,97
|509.960.186
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,82
|120.256.103
|% -1,09
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1863
|8,1877
|% 0,99
|
|Euro
|9,8452
|9,8563
|% 0,89
|
|Sterlin
|11,3977
|11,4549
|% 1,13
|
|Frank
|8,9093
|8,9630
|% 1,00
|
|Riyal
|2,1807
|2,1916
|% 1,16
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,60
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,48
|
|Cumhuriyet
|3.099
|3.146
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.169
|47,21
|
|Yarım
|1.493
|1.533
|22,84
|
|Çeyrek
|749
|766
|11,42
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,10
|
|B. Petrol
|65,72
|65,72
|-0,85
|