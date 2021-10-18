***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2021 10:09
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971172
BIST
11:261.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.415
En Düşük
1.408
11:269,2876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0265
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
11:2610,7617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0150
|Açılış
|: 10,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
11:26526,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 526,46
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler11:26
|KSTUR
|265,10
|392.613
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,00
|37.678.626
|% 8,85
|
|PRKAB
|16,76
|64.648.087
|% 7,16
|
|MERIT
|31,06
|21.312.651
|% 6,59
|
|OZBAL
|17,53
|21.611.406
|% 6,57
|
|KZBGY
|26,06
|81.587.184
|% -8,88
|
|BAYRK
|8,46
|21.753.069
|% -5,05
|
|BJKAS
|5,70
|33.553.071
|% -5,00
|
|ISBIR
|56,90
|128.765
|% -4,93
|
|LUKSK
|46,80
|9.047.236
|% -4,53
|
|GARAN
|8,81
|686.433.585
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,07
|446.989.920
|% 1,87
|
|GUBRF
|52,35
|334.315.039
|% 6,40
|
|TUPRS
|127,10
|300.120.577
|% -1,47
|
|THYAO
|14,45
|297.556.802
|% -1,30
|
|YKBNK
|2,33
|217.237.496
|% -0,85
|
|GARAN
|8,81
|686.433.585
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,07
|446.989.920
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,88
|112.527.621
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|58.059.499
|% -0,83
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2823
|9,2876
|% 0,29
|
|Euro
|10,7317
|10,7617
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,7133
|12,7770
|% 0,15
|
|Frank
|9,9940
|10,0542
|% 0,00
|
|Riyal
|2,4671
|2,4795
|% 0,22
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-3,95
|
|Altın Gr.
|527
|527
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.520
|-8,00
|
|Tam
|3.450
|3.537
|-38,50
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|-18,63
|
|Çeyrek
|836
|856
|-9,31
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,04
|
|B. Petrol
|85,32
|85,32
|0,48
|