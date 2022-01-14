***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2022 10:46
***RALYH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RALYH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993830
BIST
12:052.067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,69
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
12:0513,5802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 13,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
12:0515,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0040
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
12:05797,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,43
|Açılış
|: 797,76
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler12:05
|PKENT
|350,60
|28.253.202
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|DOAS
|49,20
|107.203.291
|% 8,23
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|DOBUR
|105,00
|6.307.797
|% -7,08
|
|PRKAB
|53,25
|48.184.425
|% -6,58
|
|THYAO
|28,60
|2.254.226.566
|% -0,63
|
|KRDMD
|13,29
|1.369.897.926
|% -0,45
|
|SISE
|15,12
|641.869.727
|% 0,47
|
|EREGL
|31,36
|608.405.322
|% -0,82
|
|KOZAL
|130,40
|554.064.946
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,40
|480.464.634
|% 1,27
|
|YKBNK
|3,76
|397.428.316
|% -1,31
|
|KRDMD
|13,29
|1.369.897.926
|% -0,45
|
|THYAO
|28,60
|2.254.226.566
|% -0,63
|
|SKBNK
|1,07
|45.884.062
|% 0,94
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5660
|13,5802
|% -0,01
|
|Euro
|15,5523
|15,5856
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,5828
|18,6760
|% 0,17
|
|Frank
|14,8519
|14,9413
|% 0,08
|
|Riyal
|3,6058
|3,6239
|% -0,05
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|0,74
|
|Altın Gr.
|795
|796
|0,27
|
|Cumhuriyet
|5.277
|5.357
|-9,00
|
|Tam
|5.249
|5.382
|-12,47
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-6,03
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,10
|10,11
|0,03
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,75
|