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***RALYH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

28.08.2020 09:21
GÜNCEL HABERLER


rım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 09.09.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871508


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:551.113
Değişim :  0,36% |  3,95
Açılış :  1.113  
Önceki Kapanış :  1.109  
En Yüksek
1.113 En Düşük
1.113
BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ETILR 4,12 2.423.098 % 130,53  
BLCYT 7,36 1.811.188 % 51,23  
BRYAT 86,75 4.239.809 % 0,00  
KOZAL 80,50 168.574.042 % 0,00  
AFYON 3,92 197.535.948 % 0,00  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 7,3443 7,3493 % -0,11  
Euro 8,7277 8,7430 % 0,48  
Sterlin 9,7102 9,7589 % 0,41  
Frank 8,0741 8,1227 % 0,29  
Riyal 1,9523 1,9621 % -0,06  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.947 17,23  
Altın Gr. 459 459 3,14  
Cumhuriyet 3.027 3.073 -19,00  
Tam 3.015 3.093 -20,54  
Yarım 1.457 1.496 -9,94  
Çeyrek 731 748 -4,97  
Gümüş.Ons 27,37 27,41 0,37  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 0,05  
B. Petrol 45,68 45,68 0,08  
Seans Raporu 09:55
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