***RALYH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
28.08.2020 09:21
rım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 09.09.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871508
BIST
09:551.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.113
En Düşük
1.113
09:557,3486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0085
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3783
En Düşük
7,3321
09:558,7400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0389
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7472
En Düşük
8,6699
09:55459,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,87
|Açılış
|: 459,75
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
460,12
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ETILR
|4,12
|2.423.098
|% 130,53
|
|BLCYT
|7,36
|1.811.188
|% 51,23
|
|BRYAT
|86,75
|4.239.809
|% 0,00
|
|KOZAL
|80,50
|168.574.042
|% 0,00
|
|AFYON
|3,92
|197.535.948
|% 0,00
|
|AFYON
|3,92
|197.535.948
|% 0,00
|
|ANELE
|5,56
|10.408.815
|% 0,00
|
|ASELS
|16,93
|318.704.935
|% 0,00
|
|CCOLA
|43,30
|14.105.876
|% 0,00
|
|BRYAT
|86,75
|4.239.809
|% 0,00
|
|GARAN
|6,99
|1.151.920.502
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,59
|1.145.961.242
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 0,00
|
|SISE
|6,22
|701.344.461
|% 0,00
|
|FENER
|24,40
|661.973.478
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|473.335.767
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,69
|597.655.698
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,45
|293.160.042
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|408.552.961
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3443
|7,3493
|% -0,11
|
|Euro
|8,7277
|8,7430
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,7102
|9,7589
|% 0,41
|
|Frank
|8,0741
|8,1227
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9523
|1,9621
|% -0,06
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|17,23
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,14
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,05
|
|B. Petrol
|45,68
|45,68
|0,08
|
Seans Raporu
09:55
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10:10MARKA
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10:07TRGYO
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