***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2021 16:59
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Akademik Bağımsız Denetim A.Ş'nin belirlenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924322
BIST
16:511.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,60
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
16:518,1759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0477
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
16:519,7323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0618
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
16:51455,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 455,75
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler16:50
|CEOEM
|6,60
|74.410.796
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.277.364
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|164.894
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.878.423
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.460.205
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.693.805
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|1.037.366.413
|% 2,60
|
|GARAN
|6,81
|896.756.491
|% 0,29
|
|JANTS
|916,00
|866.656.102
|% 3,08
|
|BJKAS
|9,28
|849.560.403
|% 1,98
|
|THYAO
|12,85
|799.381.012
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,97
|1.037.366.413
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,19
|375.330.081
|% 0,46
|
|GARAN
|6,81
|896.756.491
|% 0,29
|
|TSKB
|1,40
|159.214.039
|% 1,45
|
|IHLGM
|1,15
|122.373.716
|% 1,77
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1682
|8,1712
|% 0,53
|
|Euro
|9,7201
|9,7269
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,1788
|11,2349
|% -0,30
|
|Frank
|8,7537
|8,8064
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1689
|2,1797
|% 0,30
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-4,62
|
|Altın Gr.
|455
|456
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.005
|3.081
|5,17
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|2,50
|
|Çeyrek
|728
|745
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,51
|62,51
|-0,23
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 14, 108.00 milyon TL de
-
17:05BRKSN
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 11.55 lira fiyatla işlem gören hissede 778, 972 adet işlem
-
17:04TSPOR
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 256, 029 adet işlem
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 71 kaybederek (% -0.22 ) 1, 220
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, NTGAZ, YESIL, MTRKS, FRIGO, BRKO, UMPAS, IDGYO, CEOEM, YGYO