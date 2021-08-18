***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2021 19:42
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959131
BIST
16:131.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,26
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:138,5188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0708
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:139,9860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0711
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:13490,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,15
|Açılış
|: 490,81
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:13
|DMSAS
|8,04
|113.009.991
|% 17,03
|
|PENTA
|88,85
|15.279.958
|% 14,94
|
|DOBUR
|23,28
|2.553.672
|% 14,23
|
|KTSKR
|52,75
|90.675.911
|% 13,10
|
|ESCAR
|20,10
|81.099.590
|% 10,02
|
|VAKKO
|10,56
|36.767.614
|% -7,29
|
|ALKIM
|15,56
|111.397.201
|% -6,71
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|BRYAT
|389,40
|95.871.913
|% -6,28
|
|GARAN
|9,28
|667.646.540
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,78
|479.833.825
|% -3,23
|
|THYAO
|12,25
|462.728.113
|% 0,00
|
|SISE
|8,71
|460.457.381
|% 1,04
|
|EREGL
|18,61
|423.766.141
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,85
|359.202.580
|% 0,54
|
|ODAS
|1,41
|148.017.788
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,55
|216.787.413
|% -1,54
|
|GARAN
|9,28
|667.646.540
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,78
|479.833.825
|% -3,23
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5177
|8,5188
|% 0,84
|
|Euro
|9,9798
|9,9860
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,6381
|11,6965
|% 0,44
|
|Frank
|9,2647
|9,3206
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2680
|2,2793
|% 0,97
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,85
|
|Altın Gr.
|491
|491
|5,55
|
|Cumhuriyet
|3.252
|3.301
|19,00
|
|Tam
|3.238
|3.320
|21,34
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|10,32
|
|Çeyrek
|785
|803
|5,16
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,05
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|-1,67
|