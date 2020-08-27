***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
27.08.2020 18:38
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/09/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Ral Yapı Mühendislik A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
İnşaat, Taahhüt
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
25.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27.08.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.000.000
Beher Payın Alış Fiyatı
37 TL
Toplam Tutar
37.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
61,35
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1.021
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Olması Beklenmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Rıza KANDEMİR, Ahmet ZORLU
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Şirketin Hakim Ortakları
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Defter Değeri ve Çarpan Analizi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
27.07.2020/2020.04.D
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Invest AZ Menkul Değerler A.Ş. ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İnvest A.Ş. 37.569.170 TL Alnus A.Ş. 61.374.325 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İskontolu İşlem Gerçekleşmiştir
Açıklamalar
Şirketimizin 13.09.2019 tarih ve 28 sayılı yönetim kurulu kararı ile Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin hisselerinin tamamının 37.000.000 TL bedelle satın alınmasına ve satın alma işleminin finansmanı için de Şirketimizin 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak 42.000.000 TL nakden artışla 63.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12. maddesinin 6. fıkrası gereğince yapılacak bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun şirketin mevcut sermayesini aşması ve ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılacak olması sebebiyle söz konusu işlemin önemli nitelikte işlem arasında sayılması doğrultusunda, söz konusu %200 oranındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin karar Şirketimizin 08.10.2019 tarihli olağanüstü genel kurulunda onaylanmış ve ayrılma hakkı süreci yerine getirilmiştir.
Şirketimizin söz konusu pay alım kararına ilişkin Ral Yapı'nın satın alma bedelinin belirlenmesi için Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 11.09.2019 tarihli değerleme raporu sonucunda tespit edilen 37.569.170 TL değer üzerinden %1,5 iskonto yapılarak belirlenen 37.000.000 TL tutar ile satın alma işleminin gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup, söz konusu pay alım süreci bugün itibarıyla tamamlanmıştır.
Ral Yapı'nın satın alma bedelinin belirlenmesi için ayrıca Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye güncel tarihli değerleme raporu da yaptırılmış olup, söz konusu raporda şirketin değeri 61.374.325 TL olarak tespit edilmiştir.
Hazırlanan şirket değerleme raporları ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871467
BIST