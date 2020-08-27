***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13/09/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıRal Yapı Mühendislik A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusuİnşaat, TaahhütEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi25.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih27.08.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.000.000Beher Payın Alış Fiyatı37 TLToplam Tutar37.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)61,35İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1.021Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Olması BeklenmektedirPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıRıza KANDEMİR, Ahmet ZORLUKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiŞirketin Hakim OrtaklarıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDefter Değeri ve Çarpan AnaliziDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası27.07.2020/2020.04.DDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıInvest AZ Menkul Değerler A.Ş. ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİnvest A.Ş. 37.569.170 TL Alnus A.Ş. 61.374.325 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİskontolu İşlem GerçekleşmiştirAçıklamalarŞirketimizin 13.09.2019 tarih ve 28 sayılı yönetim kurulu kararı ile Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin hisselerinin tamamının 37.000.000 TL bedelle satın alınmasına ve satın alma işleminin finansmanı için de Şirketimizin 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak 42.000.000 TL nakden artışla 63.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12. maddesinin 6. fıkrası gereğince yapılacak bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun şirketin mevcut sermayesini aşması ve ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılacak olması sebebiyle söz konusu işlemin önemli nitelikte işlem arasında sayılması doğrultusunda, söz konusu %200 oranındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin karar Şirketimizin 08.10.2019 tarihli olağanüstü genel kurulunda onaylanmış ve ayrılma hakkı süreci yerine getirilmiştir.Şirketimizin söz konusu pay alım kararına ilişkin Ral Yapı'nın satın alma bedelinin belirlenmesi için Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 11.09.2019 tarihli değerleme raporu sonucunda tespit edilen 37.569.170 TL değer üzerinden %1,5 iskonto yapılarak belirlenen 37.000.000 TL tutar ile satın alma işleminin gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup, söz konusu pay alım süreci bugün itibarıyla tamamlanmıştır.Ral Yapı'nın satın alma bedelinin belirlenmesi için ayrıca Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye güncel tarihli değerleme raporu da yaptırılmış olup, söz konusu raporda şirketin değeri 61.374.325 TL olarak tespit edilmiştir.Hazırlanan şirket değerleme raporları ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871467BIST