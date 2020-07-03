***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.03.2020 tarihinde yayınlanan Finansal Raporlarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi üzerine açıklama ve dipnotlarda yapılan düzeltmelerdir. (Kar/Zarar etkisi yoktur)Kamuoyu ve Yatırımcılarıma Saygı ile Duyrulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854506BIST