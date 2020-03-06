***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 3.622.508 8.721.015Satışların Maliyeti18 -3.121.070 -5.575.300TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)501.438 3.145.715Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)501.438 3.145.715Genel Yönetim Giderleri19 -1.866.428 -1.896.436Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 548.820 989.065Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -426.392 -290.270ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.242.562 1.948.074Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.242.562 1.948.074Finansman Gelirleri22 2.051.708 901.160Finansman Giderleri22 -444.513 -23.867SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)364.633 2.825.367Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-87.024 -221.173Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -281.240 -170.865Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 194.216 -50.308SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)277.609 2.604.194DÖNEM KARI (ZARARI)277.609 2.604.194Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları277.609 2.604.194Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-832.468 -3.164.347Dönem Karı (Zararı)277.609 2.604.194Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24 277.609 2.604.194Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler660.813 -4.952.814Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 369.911 145.735Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler154.394 -2.069.440Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 154.394 314.430Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler-2.383.870Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler152.803 40.416Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 14.091 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 138.712 40.416Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.317 -898.423Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler8 -872.173Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 6.317 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 0 -26.250Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriGerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler26.028 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-85.343 107.445Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler36.703 -2.278.547İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.723.895 -815.727Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 9.425.890 -13.872.294İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.095.283 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.330.607 -13.872.294Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -13.094.720 11.179.079İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.294.703 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-800.017 11.179.079Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-242.178 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -393.008 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -1.103.251 42.987Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 365.218 2.259.068İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 2.259.068İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)365.218 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.363 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 809.214 46.345İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)355.460 46.345İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)453.754 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13 2.504.577 -470.912Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.473.393 -470.912Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)31.184 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-785.473 -3.164.347Vergi İadeleri (Ödemeleri)-46.995 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI55.068 3.194.124İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri10-11 0 8.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri59.718 -4.805.876Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 59.718 -4.794.251Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-11.625Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.650 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -4.650 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.446.748 -4.050İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-148.946 -24.608İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -148.946 -24.608Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.040.207 20.558Kredilerden Nakit Girişleri15 2.040.207 20.558Ödenen Faiz-444.513 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)669.348 25.727NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)669.348 25.727DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 28.479 2.752DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 697.827 28.479Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 698.447 29.188Ticari Alacaklar4.849.753 14.430.037İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-7 2.113.945 10.209.228İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.735.808 4.220.809Diğer Alacaklar13.484.495 422.891İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-8 12.467.877 173.174İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.016.618 249.717Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar242.178 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları242.178Stoklar9 383.479 0Peşin Ödenmiş Giderler1.891.846 1.972.375İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.891.846 1.972.375Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar46.995 0Diğer Dönen Varlıklar16 81.045 2.554.455ARA TOPLAM21.678.238 19.408.946TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.678.238 19.408.946DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7.494 406İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.494 406Maddi Duran Varlıklar11 4.240.843 4.661.100Arazi ve Arsalar11 1.971.000 1.971.000Tesis, Makine ve Cihazlar11 2.246.629 2.594.628Taşıtlar11 68.492Mobilya ve Demirbaşlar11 23.214 26.980Özel Maliyetler11 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar48.336 53.058Diğer Haklar12 38.642 43.536Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 9.694 9.522Peşin Ödenmiş Giderler1.018.000 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.018.000 0Ertelenmiş Vergi Varlığı23 891.159 629.110TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.205.832 5.343.674TOPLAM VARLIKLAR27.884.070 24.752.620KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar803.852 20.558İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar803.852 20.558Banka Kredileri15 803.852 20.558Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 0 0Ticari Borçlar2.613.029 2.247.811İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.613.029 2.247.811Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 173.152 168.789Diğer Borçlar1.423.214 614.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-8 408.960 53.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.014.254 560.500Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 281.240 170.865Kısa Vadeli Karşılıklar88.997 40.416Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 17.397 0Sigortacılık Teknik KarşılıklarıDiğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 71.600 40.416ARA TOPLAM5.383.484 3.262.439TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.383.484 3.262.439UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar818.717 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar818.717 0Banka Kredileri15 818.717 0Uzun Vadeli Karşılıklar49.532 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 49.532 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 135.163 68.832TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.003.412 68.832TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.386.896 3.331.271ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.497.174 21.421.349Ödenmiş Sermaye17 21.000.000 21.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 41.572.733 41.572.733Geri Alınmış Paylar (-)-289.643 -140.697Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 316.702 316.702Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-2.383.870 -2.383.870Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.152.090 -1.148.757Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.152.090 -1.148.757Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -1.152.090 -1.148.757Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-49.505 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)17 -49.505 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 69.852 69.852Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı69.852 69.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -37.864.614 -40.468.808Net Dönem Karı veya Zararı24 277.609 2.604.194TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.497.174 21.421.349TOPLAM KAYNAKLAR27.884.070 24.752.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -93.683 294.296 -1.148.418 69.852 -50.237.840 1.769.032 13.225.972 13.225.972Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler17 1.769.032 -1.769.032 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-339 2.604.194 2.604.194 2.603.855Dönem Karı (Zararı)2.604.194 2.604.194 2.604.194Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı8.000.000 8.000.000 8.000.000Sermaye Azaltımı-8.000.000 8.000.000 0Sermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-2.383.870 -2.383.870 -2.383.870Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-47.014 -47.014 -47.014Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)22.406 22.406 22.406Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-399 -339Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -140.697 316.702 -2.383.870 -1.148.757 69.852 -40.468.808 2.604.194 21.421.349 21.421.349Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -140.697 316.702 2.383.870 -1.148.757 69.852 -40.468.808 2.604.194 21.421.349 21.421.349Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler17 2.604.194 -2.604.194 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-52.838 277.609 277.609 224.771Dönem Karı (Zararı)277.609 277.609 277.609Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-52.838 -52.886 -52.886Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-148.946 -148.946 -148.946Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -1.201.673 69.852 -37.864.614 277.609 21.497.174 21.497.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)277.609 2.604.194DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-52.838 -339Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -4.834 -339Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-48.004 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 1.501Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-49.505Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-52.838 -339TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)224.771 2.603.855Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları224.771 2.603.855http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825188BIST