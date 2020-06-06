***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 20.569.259 822.701Satışların Maliyeti25 -19.117.954 -717.410TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.451.305 105.291BRÜT KAR (ZARAR)1.451.305 105.291Genel Yönetim Giderleri26 -332.886 -573.572Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 1.089.510 29.878Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -696.596 -59.692ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.511.333 -498.095Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri29 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.511.333 -498.095Finansman Gelirleri30 410.335 476.484Finansman Giderleri30 -104.762 -64.416SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.816.906 -86.027Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-906.005 -97.961Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -906.005 -97.961SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)910.901 -183.988DÖNEM KARI (ZARARI)910.901 -183.988Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları910.901 -183.988Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-638.900 -1.637.809Dönem Karı (Zararı)910.901 -183.988Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23 910.901 -183.988Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.544.688 -268.472Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 90.537 93.543Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler221.799 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 147.710 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 74.089 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.654.657 55.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 48.320 57.018Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -3.712.527 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9.550 -1.866Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-875.737 -444.919Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler30 -405.294 -474.489Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30 12.707 7.042Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -569.864 22.528Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 86.714 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -22.562Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 624.213 98.074Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler49.157 -47.760İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.994.887 -1.185.349Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.120.394 9.579.646İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)33 210.611 8.774.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -3.331.005 804.713Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.289.370 -12.709.738İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 -3.892.389 -10.859.427İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -396.981 -1.850.311Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-8.927.737 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)10 -8.927.737 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -300.373 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -3.154.709 568.696Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.304.871 -1.210.522İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 0 48.983İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 20.304.871 -1.259.505Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 829.361 92.021Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.500.802 170.413İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 -9.726 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.510.528 170.413Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 0 90.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-847.564 2.234.135Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -1.685.768 2.405.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 838.204 -170.865Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-638.900 -1.637.809YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-162.416 -1.250Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-162.416 -1.250Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -162.416 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 0 -1.250FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI454.891 1.638.471Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri454.891 1.638.471Kredilerden Nakit Girişleri19 454.891 1.638.471YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-346.425 -588NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-346.425 -588DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 698.447 29.188DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 352.022 28.600Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 352.370 698.447Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 0 0Ticari Alacaklar7.737.648 4.849.753İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 1.900.445 2.113.945İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.837.203 2.735.808Diğer Alacaklar18.154.619 13.484.495İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 16.763.635 12.467.877İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.390.984 1.016.618Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar12.882.442 242.178Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 12.882.442 242.178Stoklar9 683.852 383.479Peşin Ödenmiş Giderler4.923.903 1.884.530İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.923.903 1.884.530Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 429 46.995Diğer Dönen Varlıklar12 1.590.559 88.361ARA TOPLAM46.325.822 21.678.238TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.325.822 21.678.238DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar30.109 7.494İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 30.109 7.494Maddi Duran Varlıklar16 4.315.325 4.240.843Arazi ve Arsalar16 1.971.000 1.971.000Tesis, Makine ve Cihazlar16 2.159.629 2.246.629Taşıtlar16 160.000Mobilya ve Demirbaşlar16 24.696 23.214Maddi Olmayan Duran Varlıklar45.733 48.336Diğer Haklar18 37.418 38.643Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 8.315 9.693Peşin Ödenmiş Giderler1.049.697 1.018.000İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler33 1.018.000 1.018.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 31.697 0Ertelenmiş Vergi Varlığı31 993.316 891.159Diğer Duran Varlıklar12 230.136 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.664.316 6.205.832TOPLAM VARLIKLAR52.990.138 27.884.070KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.270.817 803.852İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.270.817 803.852Banka Kredileri19 1.270.817 803.852Ticari Borçlar22.348.036 2.613.029İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 22.348.036 2.613.029Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.017.415 188.054Diğer Borçlar2.124.830 624.028İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 399.234 408.960İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.725.596 215.068Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 0 281.240Kısa Vadeli Karşılıklar85.200 88.997Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 13.600 17.397Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 71.600 71.600Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.622.488 784.284ARA TOPLAM28.468.786 5.383.484TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.468.786 5.383.484UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar819.350 818.717İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar819.350 818.717Banka Kredileri15 819.350 818.717Uzun Vadeli Karşılıklar103.604 49.532Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 103.604 49.532Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 1.142.773 135.163TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.065.727 1.003.412TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER30.534.513 6.386.896ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22.455.625 21.497.174Ödenmiş Sermaye23 21.000.000 21.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 41.572.733 41.572.733Geri Alınmış Paylar (-)23 -289.643 -289.643Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 316.702 316.702Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-2.383.870 -2.383.870Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.154.045 -1.152.090Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.154.045 -1.152.090Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -1.154.045 -1.152.090Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 0 -49.505Diğer Kazançlar (Kayıplar)23 0 -49.505Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 69.852 69.852Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı69.852 69.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -37.587.005 -37.864.614Net Dönem Karı veya Zararı23 910.901 277.609TOPLAM ÖZKAYNAKLAR22.455.625 21.497.174TOPLAM KAYNAKLAR52.990.138 27.884.070Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -140.697 316.702 2.383.870 -1.148.757 69.852 -40.468.808 2.604.194 21.421.349 21.421.349Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.604.194 -2.604.194 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-52.838 0Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)277.609 224.771 224.771Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-148.946 -148.946 -148.946Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDönem Sonu Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -1.201.595 69.852 -37.864.614 277.609 21.497.174 21.497.174Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -1.201.595 69.852 -37.864.614 277.609 21.497.174 21.497.174Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler277.609 -277.609 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)47.550 910.901 958.451 958.451Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -1.154.045 69.852 -37.587.005 910.901 22.455.625 22.455.625Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)910.901 -183.988DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar47.550 -47.080Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -2.507 519Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler50.057 -47.599Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 552 -114Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi23 49.505 -47.485Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)47.550 -47.080TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)958.451 -231.068Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0Ana Ortaklık Payları23 958.451 -231.068http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849703BIST