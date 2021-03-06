***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 122.130.784 19.121.635Satışların Maliyeti25 -106.651.342 -16.335.485TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.479.442 2.786.150BRÜT KAR (ZARAR)15.479.442 2.786.150Genel Yönetim Giderleri26 -4.753.076 -4.755.758Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 3.348.747 1.255.008Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -4.392.591 -3.786.624ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.682.522 -4.501.224Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 1.205.315 2.108.779Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -5.778 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.882.059 -2.392.445Finansman Gelirleri30 777.147 88.522Finansman Giderleri30 -2.371.992 -3.141.615SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.287.214 -5.445.538Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.415.436 483.972Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -218.047 -281.240Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -4.197.389 765.212SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.871.778 -4.961.566DÖNEM KARI (ZARARI)4.871.778 -4.961.566Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.871.778 -4.961.566Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.392.769 20.107.267Dönem Karı (Zararı)4.871.778 -4.961.566Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23 4.871.778 -4.961.566Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler741.538 16.760.640Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-18 1.490.158 1.662.811Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.224.541 11.889.895Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.733.873 467.702Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 390.358 -1.902.900Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 5.654.572 12.093.063Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 -554.262 1.232.030Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-12.659.113 1.450.662Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -103.661 -28.824Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 278.010 407.513Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -12.972.281 -420.570Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 138.819 1.492.543Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-468.061 555.655Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler30 -16.778 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30 -134.117 109.720Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -353.696 430.107Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 36.530 15.828Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler283.020 463.886Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 283.020 463.886Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 4.854.215 737.731Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler12 16.778 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.844.260 8.243.112Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -1.577.043 -813.286Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.256.540 -4.085.295İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)33 2.400.920 -5.449.161İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.144.380 1.363.866Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.890.649 11.452.304İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 -14.163.888 -3.928.660İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 2.273.239 15.380.964Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-2.633.579 -229.121Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)10 -2.633.579 -229.121Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -1.177.883 1.367.548Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -8.003.805 -4.076.357Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler28.133.366 -14.428.430İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 15.146.020 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 12.987.346 -14.428.430Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -168.927 -39.871Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.944.685 16.835.933İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 -18.766.744 18.890.577İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.822.059 -2.054.644Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 1.114.012 1.568.125İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.951.607 691.562Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -4.680.890 193.569Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 2.729.283 497.993Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.230.944 20.042.186Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 -161.825 65.081YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.881.140 -17.991.237Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri66.245 182.303Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 66.245 163.289Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 0 19.014Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.297.410 -623.539Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -1.293.910 -623.539Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -3.500 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -14.649.975 -17.550.001FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.726.523 -826.502Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri42.000.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri23 42.000.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-302.448 -148.976İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları23 -302.448 -148.976İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.919.296 -677.526Kredilerden Nakit Girişleri19 4.785.179 -567.806Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri19 134.117 -109.720Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 -11.890.325 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.452.614 1.289.528NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.452.614 1.289.528DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.382.462 92.934DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 11.835.076 1.382.462Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 11.835.076 1.382.462Ticari Alacaklar7.350.540 10.357.846İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 3.729.682 6.130.602İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.620.858 4.227.244Diğer Alacaklar23.459.138 11.499.509İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 19.404.959 5.241.071İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.054.179 6.258.438Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15.848.038 242.178Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 15.848.038 242.178Stoklar9 1.499.630 712.105Peşin Ödenmiş Giderler14.184.649 5.800.754İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 14.184.649 5.800.754Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 46.995Diğer Dönen Varlıklar1.936.127 81.045İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.936.127 81.045ARA TOPLAM76.113.198 30.122.894TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR76.113.198 30.122.894DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.956.563 2.379.520Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.956.563 2.379.520Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 3.956.563 2.379.520Diğer Alacaklar4.149.031 4.237.648İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.149.031 4.237.648Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 48.522.037 33.872.062Maddi Duran Varlıklar12.505.239 12.602.574Arazi ve Arsalar16 5.026.113 4.876.113Binalar16 995.843 1.014.235Tesis, Makine ve Cihazlar16 5.021.550 6.021.904Taşıtlar16 1.226.761 388.749Mobilya ve Demirbaşlar16 234.972 301.573Maddi Olmayan Duran Varlıklar40.841 52.499Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 40.841 52.499Peşin Ödenmiş Giderler79.845 27.570İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 79.845 27.570Ertelenmiş Vergi Varlığı31 3.693.917 2.348.559Diğer Duran Varlıklar2.825.808 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 2.825.808 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR75.773.281 55.520.432TOPLAM VARLIKLAR151.886.479 85.643.326KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.636.890 6.337.108İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.636.890 6.337.108Banka Kredileri19 6.636.890 6.037.505Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 299.603Ticari Borçlar38.923.762 11.180.342İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 15.146.020 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 23.777.742 11.180.342Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 833.206 1.002.133Diğer Borçlar12.754.157 4.627.762İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 10.177.333 3.944.077İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.576.824 683.685Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.115.724 19.620İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.115.724 19.620Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 72.420 281.240Kısa Vadeli Karşılıklar474.046 236.393Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 26.193 66.550Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 447.853 169.843Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.669.085 942.322İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 2.669.085 942.322ARA TOPLAM63.479.290 24.626.920TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.479.290 24.626.920UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.304.114 818.717İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.304.114 818.717Banka Kredileri19 5.304.114 818.717Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 0 0Diğer Borçlar0 25.000.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 0 25.000.000Uzun Vadeli Karşılıklar202.754 241.950Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 202.754 241.950Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 8.263.296 2.063.723Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.002.520 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.002.520 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.772.684 28.124.390TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER78.251.974 52.751.310ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar73.634.505 32.892.016Ödenmiş Sermaye23 63.000.000 21.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 41.572.733 41.572.733Geri Alınmış Paylar (-)23 -592.091 -289.643Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 426.377 316.702Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-16.610.148 -2.383.870Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.400.354 12.393.612Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.400.354 12.393.612Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 19.412.766 13.608.194Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -1.238.690 -1.214.582Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 2.226.278 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)746.906 463.886Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)746.906 463.886Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)23 746.906 463.886Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler69.852 69.852Yasal Yedekler23 69.852 69.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -40.251.256 -35.289.690Net Dönem Karı veya Zararı23 4.871.778 -4.961.566Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR73.634.505 32.892.016TOPLAM KAYNAKLAR151.886.479 85.643.326Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -140.667 316.702 -2.383.870 -1.182.395 0 69.852 -40.197.355 4.907.665 23.962.665 0 23.962.665Transferler4.907.665 -4.907.665 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-4.961.566 -4.961.566 0 -4.961.566Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-32.187 14.072.080 14.039.893 0 14.039.893Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-148.976 -148.976 0 -148.976Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -1.214.582 14.072.080 69.852 -35.289.690 -4.961.566 32.892.016 0 32.892.016Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -1.214.582 14.072.080 69.852 -35.289.690 -4.961.566 32.892.016 0 32.892.016Transferler-4.961.566 4.961.566 0 0 0Dönem Karı (Zararı)4.871.778 4.871.778 0 4.871.778Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.108 8.313.870 8.289.762 0 8.289.762Sermaye Arttırımı42.000.000 42.000.000 0 42.000.000Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-14.226.278 -14.226.278 0 -14.226.278Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-302.448 -302.448 0 -302.448Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)109.675 109.675 0 109.675Dönem Sonu Bakiyeler63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -1.238.690 22.385.950 69.852 -40.251.256 4.871.778 73.634.505 0 73.634.505Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)32 4.871.778 -4.961.566DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.006.742 13.576.007Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 6.449.524 15.120.216Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -29.471 -41.265Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları23 2.226.278 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-639.589 -1.502.944Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -639.589 -1.502.944Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar765.580 463.886Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)935.346 463.886Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)23 935.346 463.886Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-169.766Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-169.766DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23 8.772.322 14.039.893TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23 13.644.100 9.078.327Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.644.100 9.078.327http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915738BIST