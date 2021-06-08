***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 25.405.389 20.569.259Satışların Maliyeti25 -25.089.344 -19.117.954TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)316.045 1.451.305BRÜT KAR (ZARAR)316.045 1.451.305Genel Yönetim Giderleri26 -847.435 -332.886Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 2.808.624 1.089.510Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -2.058.480 -696.596ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)218.754 1.511.333Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 193.399 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)412.153 1.511.333Finansman Gelirleri30 86.689 410.335Finansman Giderleri30 -353.066 -104.762SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)145.776 1.816.906Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri45.870 -906.005Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -826.458 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 872.328 -906.005SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)191.646 910.901DÖNEM KARI (ZARARI)191.646 910.901Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları191.646 910.901Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.298.585 -638.552Dönem Karı (Zararı)191.646 910.901Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23 191.646 910.901Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler75.614.851 -3.544.340Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-18 414.155 90.537Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.064.061 221.799Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.348.298 147.710Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-150.000Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.086Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 -133.151 74.089Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler78.102.412 -3.654.657Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 57.575 48.320Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 77.740.597 -3.712.527Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 304.240 9.550Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.734.985 -875.737Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler30 -1.249 -405.294Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30 16.695 12.707Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -1.772.354 -569.864Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 21.923 86.714Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler134.566 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler6 134.566 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -858.837 624.213Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler12 -1.506.521 49.505İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-94.925.074 1.994.887Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -153.241 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.790.936 -3.120.394İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)33 75.859 210.611İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -8.866.795 -3.331.005Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.590.000 -4.289.370İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 16.678.342 -3.892.389İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 3.911.658 -396.981Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-97.891.195 -8.927.737Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)10 -97.891.195 -8.927.737Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -15.742 -300.373Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -10.062.262 -3.166.576Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.225.754 20.304.871İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 -9.436.463 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 20.662.217 20.304.871Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -106.078 551.880Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.011.447 2.616.487İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 -7.818.996 -9.726İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.192.451 2.626.213Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -1.114.812 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler404.885 -1.673.901Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 156.190 -1.673.901Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 248.695 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-19.118.577 -638.552Vergi İadeleri (Ödemeleri)31 819.992 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.527.357 -162.416Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri57.043 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 57.043 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-99.904 -162.416Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -99.904 -162.416Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 1.570.218 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.722.761 454.891Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.739.456 454.891Kredilerden Nakit Girişleri19 5.739.456 454.891Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.695 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları19 -16.695 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.048.467 -346.077NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.048.467 -346.077DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 11.835.076 698.447DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 786.609 352.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 786.609 11.835.076Finansal Yatırımlar1.507.770 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 1.507.770 0Ticari Alacaklar14.779.771 7.350.540İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 3.653.823 3.729.682İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 11.125.948 3.620.858Diğer Alacaklar6.802.975 23.459.138İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 2.726.617 19.404.959İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.076.358 4.054.179Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar35.998.636 15.848.038Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 35.998.636 15.848.038Stoklar9 1.516.458 1.499.630Peşin Ödenmiş Giderler24.153.191 14.184.649İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 24.153.191 14.184.649Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 2.176Diğer Dönen Varlıklar4.605.745 1.936.127İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 4.605.745 1.936.127ARA TOPLAM90.153.331 76.113.198TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.109.804 3.956.563Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4.109.804 3.956.563Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 4.109.804 3.956.563Diğer Alacaklar206.678 4.149.031İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 206.678 4.149.031Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 46.951.819 48.522.037Maddi Duran Varlıklar12.136.840 12.505.239Arazi ve Arsalar16 5.026.113 5.026.113Binalar16 991.246 995.843Tesis, Makine ve Cihazlar16 4.724.060 5.021.550Taşıtlar16 1.154.266 1.226.761Mobilya ve Demirbaşlar16 241.155 234.972Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.946 40.841Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 37.946 40.841Peşin Ödenmiş Giderler9.064 79.845İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 9.064 79.845Ertelenmiş Vergi Varlığı31 3.742.798 3.838.678Diğer Duran Varlıklar0 2.825.808İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 0 2.825.808TOPLAM DURAN VARLIKLAR67.194.949 75.918.042TOPLAM VARLIKLAR157.348.280 152.031.240KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.556.216 6.636.890İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.556.216 6.636.890Banka Kredileri19 12.556.216 6.636.890Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 0 0Ticari Borçlar48.384.662 38.923.762İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 5.709.557 15.146.020İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 42.675.105 23.777.742Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 727.128 833.206Diğer Borçlar3.742.710 12.754.157İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 2.358.337 10.177.333İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.384.373 2.576.824Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 1.115.724İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 1.115.724Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 894.588 72.420Kısa Vadeli Karşılıklar480.906 474.046Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 33.053 26.193Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 447.853 447.853Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.490.934 2.669.085İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 3.490.934 2.669.085ARA TOPLAM70.277.144 63.479.290TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER70.277.144 63.479.290UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.124.244 5.304.114İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.124.244 5.304.114Banka Kredileri19 5.124.244 5.304.114Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar269.017 202.754Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 269.017 202.754Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 7.453.339 8.408.056Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler429.366 1.002.520İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12 429.366 1.002.520TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.275.966 14.917.444TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER83.553.110 78.396.734ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar73.795.170 73.634.506Ödenmiş Sermaye23 63.000.000 63.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 41.572.733 41.572.733Geri Alınmış Paylar (-)23 -592.091 -592.091Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 426.377 426.377Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23 -16.610.148 -16.610.148Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.363.457 21.529.005Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.363.457 21.529.005Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 19.262.766 19.412.766Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -125.587 -110.039Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 2.226.278 2.226.278Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)881.472 746.906Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)881.472 746.906Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)23 881.472 746.906Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler69.852 69.852Yasal Yedekler23 69.852 69.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -36.508.128 -41.379.907Net Dönem Karı veya Zararı23 191.646 4.871.779Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR73.795.170 73.634.506TOPLAM KAYNAKLAR157.348.280 152.031.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -289.643 316.702 -2.383.870 -85.931 14.072.080 69.852 -36.418.341 -4.961.566 32.892.016 0 32.892.016Transferler-4.961.566 4.961.566 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.108 8.313.870 13.161.541 13.161.541Dönem Karı (Zararı)4.871.779 4.871.779 0 4.871.779Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.108 8.313.870 8.289.762 0 8.289.762Sermaye Arttırımı42.000.000 42.000.000 42.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-14.226.278 -14.226.278 0 -14.226.278Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-302.448 -302.448 0 -302.448Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)109.675 109.675 109.675Dönem Sonu Bakiyeler63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -110.039 22.385.950 69.852 -41.379.907 4.871.779 73.634.506 0 73.634.506Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -110.039 22.385.950 69.852 -41.379.907 4.871.779 73.634.506 0 73.634.506Transferler4.871.779 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.548 -15.434 191.646 160.664 0 160.664Dönem Karı (Zararı)191.646 191.646 0 191.646Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.548 -15.434 0 -30.982 0 -30.982Sermaye Arttırımı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -125.587 22.370.516 69.852 -36.508.128 191.646 73.795.170 0 73.795.170Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)32 191.646 910.901DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-165.548 47.550Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -170.608 -2.507Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları23 0 49.505Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.060 552Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 5.060 552Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar134.566 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)134.566 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)23 134.566Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23 -30.982 47.550TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23 160.664 958.451Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları160.664 958.451http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941198BIST